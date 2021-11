Independentistas radicales señalan el cuartel del Ejército en Gerona: “Echémosles”

El Acuartelamiento ‘General Álvarez de Castro’ acoge el Regimiento de Infantería ‘Arapiles’ nº 62 del Ejército de Tierra. Se encuentra en Sant Climent Sescebes, un municipio de unos 700 habitantes de la provincia de Gerona.

Esta instalación militar fue elegida por La Forja, un colectivo de jóvenes independentistas radicales de Cataluña, para impulsar una campaña contra las Fuerzas Armadas españolas, a las que, como a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, consideran “fuerzas de ocupación”.

En el vídeo que ha difundido esta organización se ve una carretera, cerca de Figueras, que conduce a una base militar. Más adelante aparecen una docena de personas, vestidas de oscuro y muchas con capuchas, que caminan junto a una valla coronada con alambre de espino.

Un rótulo identifica el lugar como “Base militar General Álvarez de Castro”, en Sant Climent Sescebes, en la comarca gerundense del Alt Empordà.

El grupo despliega una pancarta negra con un mensaje muy simple: “Fem-los fora”, que traducido del castellano al catalán significa “Echémosles”.

Detrás de la pancarta, los miembros de La Forja encienden bengalas rojas, que iluminan la pancarta a escasos metros del muro perimetral del cuartel del Ejército de Tierra.

El mensaje con el que La Forja ha difundido este vídeo amenaza directamente a los militares: “Los jóvenes señalamos al ejército español como instrumento de dominación de nuestro pueblo. Os queremos fuera de nuestra tierra y os combatiremos hasta conseguirlo”.

