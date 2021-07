Interior acepta igualar el nivel de los capitanes de la Guardia Civil con el de las FAS, pero rebajando complementos del sueldo

“Sí, podría hacerse, pero”: ese podría ser el resumen de la respuesta que el Ministerio del Interior ha dado a la carta que la Unión de Oficiales, asociación de la Guardia Civil, mandó para solicitar que se equipare el nivel administrativo de los capitanes del cuerpo con los capitanes de las Fuerzas Armadas.

Tal y como contó ECD a finales de mayo, la Unión de Oficiales se dirigió por carta al ministro Fernando Grande-Marlaska para pedirle una solución al problema del desajuste de niveles administrativos que se da en las escalas de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

En principio, militares y guardias civiles tienen el mismo nivel administrativo en el mismo empleo.

Así, los coroneles de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas tienen nivel 29, lo que tiene su relevancia a efectos de cobrar un complemento de destino o complemento específico.

Los tenientes coroneles guardias civiles y militares tienen nivel 28; los comandantes, en ambos casos, nivel 27... pero en los capitanes hay diferencias.

Un capitán de Tierra, del Ejército del Aire, de los Cuerpos Comunes, de la Infantería de Marina, o un teniente de Navío del Cuerpo General de la Armada, tiene categoría o nivel 26, de acuerdo con el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, un capitán de la Guardia Civil tiene nivel 25, a la hora de cobrar el complemento de empleo.

La Unión de Oficiales lleva tiempo peleando para que se corrija esa diferencia, y para que se cambie la norma de forma que los capitanes de la Guardia Civil pasen del nivel 25 al 26. Tras realizar gestiones con la Dirección General de la Guardia Civil, que no han tenido éxito, decidieron recurrir a denunciar la situación ante el ministro del Interior.

Esta asociación consideraba que no corregir la situación actual supondría “mantener, de forma consciente e intencionada, un agravio y desconsideración hacia los capitanes de la Guardia Civil y a los tenientes que posteriormente obtendrán ese empleo”.

Además de a efectos salariales, esta diferencia pone a los guardias civiles “en desventaja, por ejemplo, a la hora de meritar el nivel del puesto que se tiene para acceder a otros puestos de la administración nacionales e internacionales”.

“No existe agravio o desventaja”

En respuesta a la carta de la Unión de Oficiales, desde el gabinete del ministro del Interior afirman que pidieron un informe a la Dirección General de la Guardia Civil sobre el caso. En base a ese informe concluyen que “no existe constancia de que se haya producido ningún agravio o desventaja en procesos selectivos entre Capitanes de ambas instituciones”, es decir, las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.

Añade Interior que tampoco supone un agravio o desventaja el hecho de que en los empleos de brigada y sargento también haya discrepancia de niveles, si bien en ese caso, teniendo los guardias civiles mayor nivel administrativo que los militares del mismo empleo.

“Para los miembros de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas el nivel de complemento de destino o complemento de empleo, respectivamente, representa un índice exclusivamente retributivo”, señala el ministerio, “y con carácter general no supone un elemento que determine prelación o precedencia, la cual, según la legislación, se establece por el empleo militar, y dentro de éste, por la antigüedad”.

Un millón de euros al año

Aún así, el Ministerio del Interior sí abre la puerta a revisar y elevar el nivel administrativo de los capitanes de la Guardia Civil; eso sí, “a coste cero”.

“La elevada cuantía que supondría llevar a cabo ese aumento del complemento de destino, con cifras anuales superiores a un millón de euros, hacen que, en estos momentos, sólo pueda valorarse si se llevara a cabo asumiendo una disminución en idéntica cuantía de otras retribuciones complementarias”, plantea el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Es decir, si se subiera a los capitanes de la Guardia Civil del nivel 25 al 26, automáticamente recibirían un sueldo mayor, conforme al nivel administrativo superior.

Interior sólo admite que el cambio se lleve a efecto, si ese millón de euros de más se compensa con una bajada, un recorte, de otros complementos retributivos en la misma cantidad.

Mejora del Complemento de Destino

La Unión de Oficiales no ve mal esa opción: “Recogemos el guante del Ministerio, para llevar a efecto la modificación del nivel, aunque sea a costa de otros complementos, como el de la productividad”.

Justifican su postura señalando que “tener un mayor nivel de Complemento de Destino supone un mayor reconocimiento del puesto de trabajo (por ejemplo cuando alguien concursa fuera de Guardia Civil). Además, desde la perspectiva económica, la cuantía correspondiente al CD no se pierde, por ejemplo, ante situaciones de baja médica”.

Desde esta asociación de la Guardia Civil explican que están estudiando la respuesta del ministerio, y se plantean pedir audiencia para analizar conjuntamente cómo afrontar este asunto.

Sí se muestran decepcionados por no contar, aseguran, con el apoyo de la Dirección General de la Guardia Civil, con la directora María Gámez a la cabeza, “y que no sea la primera que defienda con uñas y dientes que un Oficial de la Guardia Civil no puede tener menor consideración que uno de las FAS o que un Inspector de Policía. Al contrario, justifican que no hay ningún perjuicio”.

Y es que la diferencia de nivel no es sólo con los militares: los capitanes de la Guardia Civil están clasificados como nivel 25, mientras que los capitanes de las Fuerzas Armadas están en nivel 26, y los inspectores jefe de la Policía Nacional tiene nivel 26 y 27.