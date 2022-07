El JEMAD, ingresado de urgencia este fin de semana en el Hospital Gómez Ulla tras un ataque de vértigo

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante Teodoro Esteban López Calderón, fue ingresado el sábado, 23 de julio, en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en el barrio madrileño de Carabanchel, después de sufrir un episodio de vértigo en su vivienda, el pabellón situado en el Cuartel General del EMAD, en la calle de Vitrubio.

Así lo ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes militares, que explican que el sábado por la mañana llegó al pabellón de cargo donde reside el JEMAD una ambulancia militar del Hospital Central de la Defensa.

En el vehículo viajaban una enfermera militar, un teniente coronel intensivista y un coronel médico: Juan de Dios Sáenz, subdirector del Hospital Central de la Defensa, que ocupa interinamente la dirección desde que el 1 de julio cesó el director, general de Brigada médico Miguel Fernández Tapia-Ruano, al pasar a la reserva por edad.

El almirante general López Calderón fue trasladado en la ambulancia al hospital Gómez Ulla, donde le sometieron a un TAC, y también le evaluó un médico especialista, un otorrinolaringólogo. Según las fuentes consultadas por ECD, el JEMAD (que tiene 68 años) quedó ingresado en el hospital.

Una ambulancia militar

Fuentes del Cuerpo Militar de Sanidad apuntan que algunos detalles de esta intervención han causado cierto malestar en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

En primer lugar, apuntan que el protocolo regular de atención de urgencias no contempla en ningún caso enviar a un domicilio una de las ambulancias militares del Gómez Ulla. Estos vehículos sólo se utilizan en evacuaciones, en maniobras...

Se vio una de estas ambulancias, por ejemplo, cuando el Ministerio de Defensa envió a un grupo de militares del hospital a vacunar a refugiados ucranianos en el Centro de Recepción, Atención y Derivación de Pozuelo de Alarcón (Madrid). La operación se saldó con cero dosis administradas el primer día que los militares se desplazaron allí.

Pero no se utilizan para acudir al domicilio de un paciente en caso de urgencia, aunque sea un militar al que le corresponda ser atendido en el Gómez Ulla.

En este caso, apuntan, se tendría que haber trasladado al domicilio del JEMAD una ambulancia como cualquier otra del SUMMA 112, el Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, que es el encargado de atender urgencias y emergencias extrahospitalarias en la región. Esta ambulancia del SUMMA habría trasladado al JEMAD al Gómez Ulla.

El subdirector y director interino

A esta práctica inusual se suma otra. Como se ha indicado, en la ambulancia viajaron una enfermera, un teniente coronel intensivista, y el coronel subdirector del hospital.

Tampoco es nada habitual que el máximo responsable del Hospital Central de la Defensa -aunque sea de forma interina- se traslade a atender una urgencia de un paciente que sufre vértigo, aunque sea el Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

De hecho, apuntan las fuentes consultadas por ECD, el coronel Sáenz-Garrido no estaba en el hospital en el momento en que llegó el aviso de que el JEMAD sufría vértigo en su vivienda. Aun así, se trasladó para atender al almirante general López Calderón.

También se avisó de urgencia para que acudiera al hospital al otorrinolaringólogo que atendió al Jefe de Estado Mayor de la Defensa de su dolencia.

ECD contactó a primera hora de la mañana de este lunes, 25 de julio, con el Estado Mayor de la Defensa, para recabar su versión sobre este episodio médico del almirante general López Calderón. Un portavoz se limitó a señalar que “es un asunto privado del JEMAD”.

Desde el Hospital Central de la Defensa no hubo respuesta. ECD trató de contactar con el coronel Juan de Dios Sáenz-Garrido, que ese lunes no se encontraba en el centro. Un responsable del hospital se comprometió a hacerle llegar el interés de este medio para hacerle una consulta sobre la atención al JEMAD. ECD insistió el martes 26, con otra llamada y un correo electrónico. Al cierre de esta edición no había llegado ninguna respuesta.

A falta de otra información sobre el estado del JEMAD tras el episodio del fin de semana, varios medios mencionaron al almirante general López Calderón como una de las autoridades que asistieron este lunes 25, en Santiago de Compostela, en el acto de celebración de la festividad del patrón de España presidido por los reyes.

Candidato a director del Gómez Ulla

Se espera que en breve la ministra de Defensa, Margarita Robles, nombre a un nuevo director del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, que cubra el puesto dejado por Miguel Fernández Tapia-Ruano.

Como ya se contó en estas páginas, las quinielas que circulaban entre la Sanidad Militar apuntan principalmente a tres nombres: el coronel médico Juan Antonio Lara Garrido, director del Hospital General de la Defensa Orad y Gajías, en Zaragoza, el otro centro hospitalario de Defensa, además del Gómez Ulla; el coronel Francisco Javier Areta Jiménez, jefe de Traumatología del Gómez Ulla; y, precisamente, el subdirector y director en funciones, el coronel Juan de Dios Sáenz-Garrido, número dos del general Tapia.

Algunas fuentes añadían a la coronel médico Ana Betegón, subdirectora de Prestaciones del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), que ocupó el cargo de directora del hospital militar de Zaragoza justo antes de Juan Antonio Lara.

Cabe apuntar que este último, Lara Garrido, ya ha sido ascendido a general de Brigada del Cuerpo Militar de Sanidad, por el Real Decreto 496/2022, aprobado este mes de junio en Consejo de Ministros a propuesta de Margarita Robles.

Fuentes consultadas por ECD señalan que el general Lara se quedará al frente del hospital de Zaragoza, por lo que los dos principales candidatos para dirigir el Gómez Ulla son los coroneles Saénz-Garrido y Areta, ambos ya destinados en este hospital de Madrid. En el proceso de evaluación para el ascenso habría quedado en primer lugar el coronel Areta, jefe de Traumatología del mismo centro.

Aparte de este, próximamente se producirá otro relevo de generales de Sanidad. El general de Brigada médico José María Delgado Pérez pasa a la reserva. El general de Brigada Alberto Hernández Abadía (ascendido en septiembre, y que también estuvo en el Gómez Ulla) le sustituirá como jefe de la Jefatura Conjunta de Sanidad del EMACON (Estado Mayor Conjunto), del Estado Mayor de la Defensa.

El general Delgado llegó a escribir una carta a Margarita Robles en la que cuestionaba la elección del general farmacéutico Juan José Sánchez Ramos como inspector general de Sanidad de la Defensa.