Letonia, con tropas españolas, apoyará “cualquier acción de Polonia” tras la caída de misiles en la frontera con Ucrania

Una explosión en el municipio polaco de Przewodów, en la frontera con Ucrania, ha encendido todas las alertas en la OTAN en la noche de este martes 15 de noviembre. Medios locales, como la radio ZET, apuntan que han impactado misiles rusos y han provocado la muerte de dos personas.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha calificado de “provocación” esas noticias, y asegura que “Rusia no realizó ataques con armas cerca de la frontera ucraniano-polaca”. Además, ha añadido que las fotografías de los restos de los supuestos misiles revelan que “no tienen nada que ver con armas rusas”.

Pero el gobierno de Polonia ha convocado de urgencia al Comité del Consejo de Ministros para Asuntos de Seguridad Nacional y Defensa.

Los gobiernos de otros países de la zona, y fronterizos con Rusia, han reaccionado a este incidente, que de confirmarse, supone un salto sin precedentes en el conflicto en Ucrania. La agresión al territorio nacional de un estado miembro de la OTAN puede provocar la activación del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte e implicar a todos los países aliados en la respuesta frente al agresor.

Ha reaccionado públicamente el ministro de Asuntos Exteriores de Letonia, Edgars Rinkēvičs. Ha publicado un mensaje en Twitter en el que da por hecho que “misiles rusos” han golpeado el territorio de un miembro de la OTAN, lo que supone “una escalada muy peligrosa por parte del Kremlin”.

Rinkēvičs ha expresado la total solidaridad de Letonia con Polonia, y ha ido más allá: ha afirmado que Letonia “apoyará cualquier acción que Polonia considere apropiada”. A eso ha añadido que “Rusia asumirá la responsabilidad de las consecuencias” de este incidente.

Russian missiles hitting the territory of the NATO member is a very dangerous escalation by the Kremlin, #Latvia expresses full solidarity with our ally Poland and will support any action deemed appropriate by Poland. Russia will bear full responsibility for all the consequences