Más de 200 militares pugnan por 22 plazas en la Policía Municipal de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid cedió en agosto de este año y, en ejecución de una sentencia de 2020, convocó las pruebas selectivas para la provisión de 22 plazas en la Policía Municipal reservadas a militares profesionales de la Escala de Tropa y Marinería.

En fechas recientes se ha publicado en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Madrid la Resolución del Coordinador General de Seguridad y Emergencias por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para esas 22 plazas.

Dicha resolución, consultada por Confidencial Digital, indica que “finalizado el plazo de presentación de solicitudes de participación al proceso selectivo se han contabilizado un total de 240 instancias, de las cuales 223 cumplen con los requisitos para su admisión y 17 instancias presentan motivo para su exclusión”.

Uno de los requisitos, establecido desde el propio nombre de la convocatoria, es que los militares que pretenden dar el salto a la Policía Municipal de Madrid certifiquen que suman más de cinco años de servicio en las Fuerzas Armadas.

En los 17 casos de exclusión, el Ayuntamiento de Madrid consideró que los aspirantes no cumplían el requisito de cinco años de servicio como militares de Tropa y Marinería: no habían superado el tiempo de servicio establecido, no pertenecían a la Escala de Tropa y Marinería, no eran militares, tenían suspendida su condición de militares, o no constaban sus datos en el Sistema de Información de Personal del Ministerio de Defensa (Siperdef).

Los excluidos o no citados en ambas resoluciones tuvieron diez días hábiles de plazo para subsanar el defecto que hubiera motiva su exclusión o su no inclusión expresa, siendo definitivamente excluidos del proceso selectivo quienes no subsanaran los defectos justificando su derecho a ser admitidos, dentro del plazo señalado.

Los 223 admitidos, y quienes logren subsanar errores, tendrán que realizar las pruebas selectivas. El proceso se rigen mediante el sistema de concurso-oposición libre, para la provisión de 22 plazas de la categoría de Policía, encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, Grupo C, Subgrupo C1.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 14 de Madrid, en sentencia número 449/2020 de 11 de noviembre, estimó el recurso interpuesto por la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) contra la resolución del ayuntamiento de Madrid de 20 de marzo de 2019, presidido por la alcaldesa Manuela Carmena, referente a la convocatoria para proveer 112 plazas de la categoría de Policía del Cuerpo de Policía Municipal del ayuntamiento Madrid, pertenecientes a la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, clase policía local, grupo C, subgrupo 1, mediante el sistema de concurso oposición por turno libre.

En esa convocatoria no se reservó ninguna plaza para militares, y por eso ATME recurrió. El juzgado anuló y dejó sin efecto la convocatoria.

Dos aspirantes que sí superaron esa oposición recurrieron al TSJ de Madrid, y después al Tribunal Supremo. Este último desestimó en julio de este año los recursos, y confirmó la decisión del juez de anular la convocatoria.

La ejecución de la sentencia finalmente no supuso anular el nombramiento de los 112 policías municipales, sino que el Ayuntamiento de Madrid convocó en agosto el cupo de plazas (22) reservadas para militares al que legalmente estaba obligado, y que no reservó en la convocatoria de 2019.

El proceso avanza, y se confirma el interés de los militares: se han presentado más de 10 militares por cada plaza, 240 para 22.

Después del varapalo judicial por la convocatoria de 2019, a raíz del recurso de la Asociación de Tropa y Marinería Española, el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Defensa firmaron un convenio para formalizar el compromiso de que en todas las convocatorias por turno libre para la Policía Municipal, se reserve un cupo del 20% para militares de Tropa y Marinería.

El mismo día que se publicaron las listas de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas, el Ministerio de Defensa convocó un curso online para ayudar a preparar las pruebas de ingreso en la Policía Municipal de Madrid. Ofrece 85 plazas para militares de Tropa y Marinería.

En paralelo, el departamento de Margarita Robles ha contratado a una empresa, por 74.250 euros, para que imparta los cursos online de preparación para las pruebas selectivas de la Policía Municipal de Madrid, en el bienio 2022-2023.