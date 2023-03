Los militares presionan a Defensa para que suba las dietas en comisiones de servicio: “Con 28 euros tenemos que desayunar, almorzar y cenar”

Representantes del Ministerio de Defensa y de las asociaciones profesionales analizarán en el pleno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas una propuesta que reclama subir el dinero que se paga a los militares para desayunar, comer y cenar cuando se les manda en comisión de servicio a otro lugar distinto a su destino de trabajo.

La Unión de Militares de Tropa ha logrado que se acepte para debatir en el Consejo de Personal esta propuesta “sobre cuantía de dietas por comisión de servicio / ejercicio / maniobras que recibe la Escala de Tropa y Marinería”.

Dieta de manutención de 28,21 euros

Esta asociación denuncia que sus socios les trasladan una y otra vez la “desesperación” que sienten por el cobro de las “dietas” o “pluses” cuando son designados para realizar una comisión de servicio, o cuando tienen que participar en un ejercicio o maniobra.

A los militares que tienen que realizar un desplazamiento de este tipo, y que tienen que desayunar, comer y cenar por su cuenta, se les abona una dieta de manutención de 28,21 euros para realizar las tres comidas al día.

Según denuncia la asociación profesional de militares que ha presentado esta propuesta, esa cuantía supone que los soldados y cabos “prácticamente tenemos que mendigar para poder realizar las tres comidas que normalmente se realizan en un día normal”.

Escalada del precio de los menús

En el escrito presentado ante el Ministerio de Defensa, la Unión de Militares de Tropa se hace eco de un reportaje de El Mundo que en agosto de 2022 fijaba el precio medio del menú en España en 12,8 euros, con picos de 14 euros en Madrid y Barcelona, por ejemplo, y eso antes de la escalada de precios que vive España desde el verano.

“Podemos ver cómo prácticamente el 50% de la dieta para manutención se consume en el almuerzo (datos anteriores a la gran subida de los precios) por lo que nos quedan para cena y desayuno 14 euros”, subraya esta asociación, que denuncia que esa cantidad “no es digna para un profesional de las Fuerzas Armadas en el año 2023, que tiene que recurrir a locales de comida rápida para poder llevarse algo al estomago o bien volver a tirar de su sueldo para dignamente poder alimentarse, cuando es el Estado el Ministerio de Defensa el que le ha enviado a la comisión / ejercicio / maniobra”.

En el marco de la comisión temporal de trabajo sobre retribuciones de las Fuerzas Armadas, esta asociación denunció que “la penuria económica que sufre la Escala de Tropa y Marinería” no solo reflejada en sus nóminas mes a mes, “si no incluso en el momento que es designado para la realización de cualquier comisión / ejercicio / maniobra que le suponga el tener que desplazarse de su actual unidad”.

Tienen que adelantar el dinero

Por un lado, criticaron y ahora vuelven a denunciar que “en más del 90% de las situaciones tiene que adelantar de su propio dinero las cuantías necesarias para poder alimentarse o pernoctar”.

Pero es que, además, aseguran que “las cuantías que son abonadas no llegan a cubrir mas del 60% de los precios reales que hoy por hoy en cualquier ciudad española están vigentes a la hora de tener una alojamiento y para almorzar, desayunar y cenar dignamente”.

Esa misma cantidad de 28,21 euros de manutención está fijada para los policías nacionales y guardias civiles, que también ha protestado para que se actualice ante la subida generalizada de precios, especialmente de los alimentos.

Plus de alojamiento

La propuesta de la Unión de Militares de Tropa que se debatirá en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas también aborda el plus de alojamiento en esas mismas situaciones en las que los militares deben desplazarse temporalmente.

En este caso, la dieta de alojamiento es de 48,92 euros: “¿Quién pernocta y se alimenta hoy por hoy con esas cantidades?”, señala la asociación, que explica que “cuando se intenta conseguir alojamiento a través de la agencia de viajes que el Ministerio de Defensa tiene contratada para la gestión de este tipo de situaciones”, esa agencia “te indica que para localidades como Madrid, Sevilla, Valencia, Málaga, Córdoba y un largo etcétera, tiene grandes problemas para encontrar sitio, siendo abandonado a su suerte el profesional acabando nuevamente a tener que completar de su propio bolsillo el precio de un alojamiento digno”.

Para lanzar esta propuesta, analizaron los precios de los hoteles y hostales y las diferencias entre 2005 y 2022, según el Instituto Nacional de Estadística: “Los datos obtenidos muestran cómo ha subido un 79,28% el precio medio del alojamiento en España, por lo que solamente hay que observar el último de los alojamientos de la muestra esta un 27,83 % por encima de la cantidad que el Grupo de la Escala de Tropa y Marinería recibe por alojamiento que es de 48,92 euros”.

Por todo ello, su propuesta ante el Consejo de Personal es triple:

-- “Que se abone el 100 % de la cuantía correspondiente antes del inicio de la comisión / ejercicio / maniobra sin excusa alguna”.

-- “Que se habiliten mejoras extraordinarias en las cuantías que recibe la Escala de Tropa y Marinería en sus dietas para que al menos cubran los gastos de alojamiento y manutención dignos, sin que supongan un coste extra para el interesado”.

-- “Que en el caso de que no se puedan realizar las propuestas anteriores por no disponer de presupuesto para hacerlo, se suspendan todas las comisiones/ejercicios/maniobras etc. que su realización no cubra el gasto que genera a los componentes de la Escala de tropa y Marinería”.

Más dinero para alimentación

Por su parte, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha pedido que se revisen al alza las indemnizaciones que se les pagan en zonas de operaciones.

Lo que sí ha subido recientemente el Ministerio de Defensa es la asignación que calcula que se necesita para alimentar a los militares en los cuarteles, buques y maniobras.

La ha elevado de 6,81 a 7,89 euros por persona y día.