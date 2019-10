Los militares se quedan sin descuentos en los ferrys de Balearia, FRS y Fred Olsen

Los miembros de las Fuerzas Armadas se han quedado sin los descuentos que disfrutaban al viajar en ferry y otras modalidades de traslado por barco con varias navieras.

Confidencial Digital ha tenido acceso a una nota de información corporativa que llegó hace unas semanas a los militares de la Armada, con el encabezamiento “Suspensión bonificación medios de locomoción. Navieras Balearia, Fred Olsen y FRS”.

En dicha nota se informaba que desde el 1 de octubre, inclusive, esas tres navieras iban a dejar de aplicar al personal de la Armada Española la bonificación en los billetes de transporte para todas sus líneas.

Desde el Cuartel General de la Armada apuntan a ECD que el convenio, que desde el 1 de octubre ya no está en vigor, afectaba no sólo al personal de la Armada, sino al de los tres ejércitos.

Rutas en Canarias, Huelva, Dénia...

Las tres navieras citadas bonificaban los viajes a los miembros de las Fuerzas Armadas, que ahora no pueden beneficiarse de esos descuentos especiales.

Al menos, la situación se mantendrá así hasta que se firmen nuevos convenios entre el Ministerio de Defensa y las navieras en cuestión. La negociación de los nuevos convenios ya está en marcha, por orden de la Subsecretaría de Defensa, de nuevo para englobar al personal del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire y de la Armada.

Desde la Armada, en su aviso al personal, añadieron que otras navieras, Naviera Armas y Transmediterránea, sí continúan aplicando la bonificación para los militares en todas sus líneas.

Así que la suspensión con Balearia, FRS y Fred Olsen puede ser solventada eligiendo otras navieras. Pero no todos los puertos: por ejemplo, en Denia (Alicante), de donde salen muchos barcos hacia Baleares; y en Huelva, puerto de salida hacia Canarias, no operan Naviera Armas y Transmediterránea, por lo que los militares no tendrán esa opción alternativa.

Fred Olsen cubre rutas entre las Islas Canarias, y entre Huelva y el archipiélago. FRS ofrece desplazamientos de Motril (Granada), Algeciras y Tarifa (Cádiz) a Tánger, en Marruecos, entre Ceuta y Algeciras, entre Motril y Melilla y también entre Huelva y Canarias.

Por su parte, Balearia cuenta con rutas desde Algeciras, Almería, Barcelona, Ceuta, Denia, Formentera, la isla de Gran Canaria, Huelva, Ibiza, Málaga, Mallorca, Melilla, Menorca, Tenerife, Valencia...