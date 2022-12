El Ministerio de Defensa admite que hay “riesgo medio” en sus sistemas antiincendios: falta de luces de emergencia, rociadores de agua, columnas secas…

El Ministerio de Defensa toma medidas para evitar sanciones e incluso el cierre de algunos de sus edificios en Madrid, incluida la sede central, situada en el número 109 del Paseo de la Castellana.

La Dirección General de Infraestructuras del ministerio ha puesto en marcha un proyecto que tiene por objeto “la reparación de las anomalías encontradas en las inspecciones realizadas en las instalaciones de protección contra incendios […] y la reforma de las mismas para adecuarlas a la normativa legal vigente”.

A lo largo de 2021, distintos “organismos de control autorizados”, empresas certificadas para realizar estas inspecciones, realizaron inspecciones de los sistemas de detección y protección contra incendios en más de una docena de edificios del Ministerio de Defensa en la ciudad de Madrid.

“Es de señalar que la determinación de anomalías en estas inspecciones conlleva la corrección de estas anomalías en un plazo determinado, siendo el plazo para las aquí contempladas de 6 meses”, se indica en la documentación del contrato. “Una vez cerrado este plazo”, se añade, “y no pudiendo justificar ninguna actuación para corregir estas anomalías, la Consejería de Industria de la Comunidad de Madrid podría abrir expediente sancionador o de clausura de las instalaciones”.

Por ello son necesarios los trabajos para solucionar las deficiencias encontradas en las instalaciones señaladas, para dar cumplimiento al Real Decreto 513/2017, que aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, y el procedimiento SI.CI-02 MD, que recoge el “Procedimiento de inspección periódica de las instalaciones de protección contra incendios en establecimientos no industrial” establecido en Resolución de la DGIEM de 01.02.2019.

Si en un punto se cita a la Consejería de Industria de la Comunidad de Madrid, en otro se advierte que es preciso acometer estos trabajos para “evitar el proceso de posibles sanciones ante la no resolución de anomalías por parte del Ministerio de Industria, dado que se dispone de 6 meses para el cumplimiento de las mismas”.

ECD se puso en contacto con el Ministerio de Defensa, para saber si ante todas las carencias y anomalías de los sistemas antiincendios que se detectaron en las inspecciones, se ha adoptado o se va a adoptar alguna medida urgente, que resuelva temporalmente esos problemas, mientras se tramita la licitación.

También preguntó si las anomalías en la sede central del Ministerio de Defensa, en el Paseo de la Castellana 109, se han solucionado ya o aún están pendientes.

Al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.

Riesgo potencial medio

Confidencial Digital ha consultado el “Certificado de inspección periódica de instalación de protección contra incendios” de la sede central del Ministerio de Defensa, donde tiene su despacho la ministra, Margarita Robles. Dicha inspección se realizó el 27 de diciembre de 2021.

Informe de la inspección antiincendios del Ministerio de Defensa.

La empresa que inspeccionó el edificio emitió un certificado el 28 de enero con resultado “condicionado”, debido a que detectó “defectos de riesgo potencial medio”. Eso significa que son problemas “a subsanar lo más pronto posible y antes de 6 meses desde la realización de la inspección ó 05/07/2022, siendo el límite de valide del presente certificado”.

En el informe se incluye una “relación de defectos”, la mayoría de los cuales supone un “riesgo potencial medio”, y sólo en algunos casos “riesgo potencial bajo”.

Numerosos detectores de incendios instalados en el edificio del Paseo de la Castellana, número 109, no funcionan. También están fuera de servicio muchos pulsadores de alarmas por incendios.

Tampoco funciona correctamente el sistema de alumbrado de emergencia, hay extintores a una altura superior a la debida...

Informe de la inspección antiincendios del Ministerio de Defensa.

Sirenas que no se escuchan, extintores sin presión

Las deficiencias en otros edificios de Madrid que acogen organismos y unidades administrativas del Ministerio de Defensa son similares, y se añaden otros problemas: no hay sistemas de rociado de agua desde el techo en caso de que se declare un incendio, faltan sistemas de detección de humo, los sistemas de emergencias no están bien señalizados, no hay “columnas secas” por las que los bomberos podrían lanzar agua u sustancias extintoras en caso de incendio...

Los informes de inspección en esas instalaciones incluyen advertencias como las siguientes:

-- “Faltan la mayoría de las luces de emergencia en todas las plantas”.

-- “Aljibe del sistema de abastecimiento de agua vacío”.

-- “La central del sistema automático de detección de incendios no tiene batería”.

-- “No se escuchan sirenas en zona cafetería, pasillo cafetería, cocina, comedor y archivos”.

-- Hay extintores sin presión suficiente para que salga el polvo.

-- En el edificio del Tribunal Militar Central, en la calle de la Princesa, las llaves de las bocas de incendios están tan duras que no se pueden abrir.

Pinche aquí para consultar todos los informes de inspección.