Navantia niega que Marruecos le haya contactado para construir submarinos

¿Ha contactado Marruecos con Navantia para sondear la opción de encargarle la construcción de submarinos? Según el semanario económico francés La Tribune sí; según la empresa naval española, cuyo capital pertenece al 100% al Estado, no.

Hace un par de semanas que La Tribune publicó un largo artículo sobre las importantes compras de armamento que están realizando las fuerzas armadas marroquíes, sobre todo a Estados Unidos pero también a Francia.

En el artículo se hace referencia a programas de adquisición de material bélico, también a España. Citaba el concurso para incorporar dos patrulleras Avante 1400, por unos 260 millones de euros; concurso en el que, como ya contó El País, participa Navantia con una oferta que parecía ir en cabeza.

Sin embargo, La Tribune subraya que las relaciones hispano-marroquíes se tensaron a finales de 2019 por el asunto de las aguas territoriales entre Canarias y el Sáhara, e incluso cita el vídeo del Ejército del Aire español con dos cazas F-18 volando por el archipiélago, como se contó en estas páginas.

Pues bien: en ese mismo artículo de La Tribune se indica muy sucintamente que “Marruecos desea adquirir submarinos a largo plazo y ya ha consultado a los principales fabricantes como TKMS, Navantia y Naval Group”.

Navantia: no ha habido consulta

En su empeño por convertirse en una potencia militar en el Magreb, Marruecos está invirtiendo decididamente en su marina, para la que ya ha comprado algunas fragatas.

A eso se añadió, tal y como informó ECD en febrero de 2019, que estaba empezando a mostrar interés en adquirir al menos uno, o incluso dos submarinos.

La Tribune, como se ha indicado, cita a tres empresas navales con capacidad de construir submarinos: ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), de Alemania; Naval Group, de Francia; y la española Navantia.

Confidencial Digital se ha puesto en contacto con Navantia sobre este asunto. Un portavoz oficial asegura que Navantia no ha recibido ninguna consulta de Marruecos sobre la posible construcción de submarinos para su marina, e insiste en que no tienen constancia de que se haya producido esa consulta. Eso sí, también añade que no pueden dar información sobre contratos de clientes.

Marruecos frente a España... y Argelia

Haya o no habido contacto con Navantia, el proyecto marroquí de extender su fuerza naval al arma submarina supone -de materializarse- un elemento muy importante a tener en cuenta en el equilibrio naval en torno al Estrecho de Gibraltar, en el Mediterráneo occidental y alrededor de las Islas Canarias.

España mantiene en servicio dos submarinos de la clase S-70, mientras espera a que vayan saliendo de los astilleros los nuevos S-80, al menos el primero, cuya botadura podría tener lugar en octubre de este año.

Pero además en este escenario juega un papel importante otro rival de Marruecos: Argelia, que tiene al menos seis submarinos operativos y va camino de sumar otros dos que habría encargado a Rusia.