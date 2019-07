Navantia opta a construir seis submarinos en India

Seis nuevos submarinos de la marina india podrían tener fabricante español. Navantia se ha sumado a última hora a un concurso abierto por el país asiático para designar al socio extranjero de los astilleros indios que se encargarán de construir sumergibles, dentro de un plan ambicioso para aumentar su flota.

Medios indios como The Indian Times han informado en los últimos días que España, a través de la empresa pública Navantia, ha enviado al Ministerio de Defensa de India una solicitud formal en la que pide ser incluida entre las empresas extranjeras candidatas a participar en el contrato de construcción de seis submarinos convencionales (es decir, no nucleares), que ascenderá a unos 45.000 millones de rupias indias, lo que equivale a unos 585 millones de euros.

Hace un año, ese mismo medio publicó que, según fuentes oficiales del Ministerio de Defensa indio, cuatro eran las empresas extranjeras que habían respondido a la solicitud de ofertas hechas por el gobierno de este país: Naval Group-DCNS (Francia), Rosoboronexport Rubin Design Bureau (Rusia), ThyssenKrupp Marine Systems (Alemania) y Saab (Suecia).

Fuera se habían quedado la española Navantia y la japonesa Mitsubishi-Kawasaki Heavy Industries, que tras mostrar su interés en un primer momento, no habían respondido a las “Request for Proposals”, es decir, no habían presentado un documento con información de la oferta sobre la construcción de los submarinos, capacidades de la empresa, conocimiento técnico, recursos materiales y humanos a emplear...

Oferta de última hora bien recibida

Desde The Indian Times explican que pese a no haber participado en el anterior proceso de solicitud de información y toda la fase previa a la licitación que incluía consultas de las empresas extranjeras con el Ministerio de Defensa indio, ahora Navantia se ha dirigido a las autoridades indias para pedir ser incluida entre las compañías a las que la marina india enviará el documento denominado “Expresión de interés”, que detalla el presupuesto y el precio que está dispuesto a pagar como administración licitadora del contrato, y distintos detalles que exige para los submarinos.

Confidencial Digital se puso en contacto el jueves 4 de julio con Navantia para recabar más detalles de este proceso de contratación en India al que ahora se ha presentado. Este lunes 8 de julio a última hora no había recibido respuesta.

De acuerdo con la información facilitada por el Ministerio de Defensa indio a The Indian Times, la petición de Navantia de ser incluida entre las empresas interesadas en construir los seis submarinos llegó a último hora, lo que provocó algunos temores de que esto obligara a retrasar el proceso. De hecho, este mismo mes de julio estaba previsto que la marina india enviara esa “Expresión de interés”.

Sin embargo, desde la marina india también señalaron como positivo que España, a través de Navantia, se sume al concurso público, ya que así tendrán más opciones entre las que elegir al socio extranjero que participe en la construcción de submarinos.

Eso sí, la noticia cita a analistas de la industria local, que temen que esto retrase el proceso, que en principio tendría que concluir a finales de este año con la adjudicación. También pusieron en duda la capacidad de Navantia de cumplir los parámetros técnicos que durante meses han discutido el Ministerio de Defensa de India y las otras cuatro empresas extranjeras de Rusia, Alemania, Francia y Suecia.

Un sistema como el de los S-80

El plan de las autoridades indias pasa porque la carga de trabajo recaiga sobre todo en astilleros de su propio país, y que también se utilice acero indio y se incluya tecnología autóctona. Sin embargo, el socio extranjero elegido también tendrá un papel importante en el desarrollo de los seis submarinos, sobre todo en temas de tecnología punta.

Una de las especificidades exigidas a los nuevos submarinos es que cuenten con un sistema AIP (Propulsión Independiente del Aire), que permite a los submarinos no tener que subir a la superficie para abastecerse de oxígeno.

Precisamente este sistema es una de las novedades incluidas en los submarinos de la clase S-80 que construye Navantia para la Armada Española.

Además, los submarinos tendrán que ser capaces de equiparse con al menos doce misiles de crucero de ataque terrestre y misiles de crucero anti-barco, así como 18 torpedos pesados.

Los plazos de ejecución de los submarinos para India, una vez que se adjudique y se formalice el contrato con las empresas tanto autóctona como extranjera seleccionadas, se calcula en unos siete u ocho años hasta entregar los seis sumergibles que la marina del país asiático pretende incorporar. Su objetivo último es aumentar su flota hasta contar con 200 buques, entre barcos y submarinos, con los que aumentar de forma notable su presencia en el Océano Índico que rodea el subcontinente indio por este, sur y oeste.