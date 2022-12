Nuevo retraso en el primer submarino S-80: Defensa ya no garantiza que se entregue a la Armada en abril

Ni en febrero, ni en abril. El Ministerio de Defensa y Navantia ya contemplan un nuevo retraso en la entrega a la Armada del submarino S-81 ‘Isaac Peral’, el primero de la serie S-80 que debe reemplazar a los dos sumergibles de la clase S-70 que aún están en servicio.

Confidencial Digital ha consultado la “ficha de programa” de los S-80 que actualiza periódicamente la Subdirección General de Programas, el departamento de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa que gestiona “en colaboración con las Fuerzas Armadas los programas de obtención, de modernización y de sostenimiento común de los sistemas de armas y equipos de interés para la defensa nacional”.

La última “ficha de programa” lleva fecha de noviembre de 2022 e incluye novedades en lo que se refiere al “calendario y entregas” de los submarinos de la clase S-80.

“En diciembre de 2018 se aprobó la Orden de Ejecución Complementaria del Programa”, se indica en el documento de la Subdirección General de Programas. Esa orden “fue posteriormente modificada, debido al retraso producido por el estado de alarma ocasionado por la crisis del Covid-19”, y se fijaron nuevas fechas contractuales de entrega.

La entrega del S-81 ‘Isaac Peral’ se programó para febrero de 2023; la del S-82 ‘Narciso de Monturiol’ quedó señalada para diciembre de 2024; el S-83 ‘Cosme García’ se entregaría en octubre de 2026; y, por último, el S-84 ‘Mateo García de los Reyes’ estaría listo en febrero de 2028.

La ficha actualizada del Ministerio de Defensa recuerda que “en marzo de 2022, Navantia [la compañía que construye estos submarinos en los astilleros de Cartagena] ha emitido una nueva revisión de la Línea Base de Planificación Integrada (LBPI) de acuerdo con una reciente replanificación de pruebas, que contempla un posible retraso en la entrega del S-81, pasando al 20 de abril de 2023”.

Desfase por “problemas técnicos”

Esta era la última fecha señalada, tras anteriores retrasos. Hasta ahora se preveía que el S-81 ‘Isaac Peral’ fuera entregado el próximo mes de abril, una vez terminadas todas las pruebas a las que está siendo sometido el submarino desde que fue puesto a flote.

Pero hay un nuevo retraso. Tras detallar esos cambios de fechas, la “ficha de programa” de los S-80 que elaboró en noviembre la Subdirección General de Programas del Ministerio de Defensa revela que “debido a problemas técnicos hallados durante la varada programada, Navantia está pendiente de emitir una nueva línea base que incluya el desfase derivado de los trabajos necesarios a realizar durante la varada programada, que recogerá la entrega del S-81 a lo largo del año 2023”.

Este documento del Ministerio de Defensa no da más detalles sobre qué problemas técnicos se encontraron durante la varada programada.

Y tampoco fija por ahora cuándo se podrá entregar el S-81, si no es en abril. Se entiende que Navantia informará a Defensa del nuevo calendario con la fecha de entrega, que en principio, si no hay nuevos retrasos, será “a lo largo del año 2023”. No se mencionan retrasos en las fechas de entrega de los otros tres submarinos de la clase S-80.

Pruebas de navegación en inmersión

El S-81 fue trasladado a dique seco a principios del pasado junio, y aunque se apuntó que estaría fuera del agua hasta finales de agosto, en septiembre aún no había vuelto al agua: se le estaban realizando unos ajustes en el sistema de sónares.

En el documento actualmente disponible en la web del Ministerio de Defensa, con fecha de noviembre de 2022, se indica que “la varada programada tras la puesta a flote se inició en el mes de agosto estando prevista su finalización para mediados del mes de diciembre”.

Y “tras la finalización de la misma y la aprobación del panel ejecutivo RTST2, se iniciarán las pruebas de inmersión”.

En el punto sobre “Situación actual del programa” se explicaba que el 20 de mayo se había aprobado el panel ejecutivo del hito de “Revisión de listos para pruebas de mar (RTST)”, que permitió al S-81 comenzar sus pruebas de navegación en superficie.

También dejó por escrito el ministerio que “está previsto un segundo panel ejecutivo (RTST2) que permitirá comenzar con las pruebas de navegación en inmersión durante el mes de diciembre de 2022”.

Sin embargo, aún no se tienen noticias de dichas pruebas de navegación en inmersión. El diario La Verdad, de Murcia, publicó el pasado 12 de noviembre que “Ajustes en el sistema de combate aplazan a enero la primera inmersión del submarino S-81”.

Sin sistema AIP

La “ficha programa” del Ministerio de Defensa sobre los S-80 también incluye la decisión que se tomó hace tiempo de no incluir el moderno sistema de propulsión AIP (Air Independent Propulsion) en los primeros submarinos de esta clase.

“El desarrollo del Sistema AIP se ha desacoplado del desarrollo del Proyecto S-80, de tal forma que el primer buque en que se instale el AIP durante la construcción será el S-83. Al S-81 y S-82 se les instalará tras su entrega, en una inmovilización programada”.

Esto quiere decir que el S-81 ‘Isaac Peral’ que se están probando para entregar a la Armada en 2023 no contará con este sistema de propulsión al principio. El S-82 ‘Narciso de Monturiol’ también se entregará sin el AIP, a ambos se les instalará cuando deban pasar por el dique seco, en una de sus inmovilizaciones periódicas.