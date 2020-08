La OTAN muestra imágenes impactantes de dos F-18 españoles volando sobre el mar Báltico

Sobre tierra, y también sobre el mar. El despliegue de cazabombarderos del Ala 15 (de Zaragoza) en Lituania para participar en la misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN está permitiendo a los pilotos españoles adiestrarse en ejercicios como la integración aérea y marítima.

Confidencial Digital ha podido comprobar que el Comando Aéreo Aliado de la OTAN publicó hace unos días unas imágenes que muestran a un par de F-18 españoles sobrevolando buques en el mar Báltico.

Se trata de un ejercicio de la Alianza Atlántica, que aprovechó las fuerzas aéreas desplegadas en los países bálticos y la proximidad del Grupo Marítimo Permanente 1 de la OTAN, que navegaba hacia el puerto de Riga (Letonia) en su misión de patrullaje por las aguas del norte de Europa desde el Atlántico hasta el Báltico.

Los buques participantes fueron el HMCS Toronto, de Canadá, y el NRP Corte Real de Portugal. Junto a ellos, la OTAN desplegó un avión AWACS de reconocimiento, y cazas de dos países. Fueron Mirage 2000-5 franceses, que tienen su base en Ämari (Estonia), F-18 españoles, ubicados en Siauliai (Lituania).

Buques y aviones realizaron un entrenamiento de defensa aérea y actividades de interoperabilidad aéreo-marítima. En ese marco, la OTAN difundió a posteriori tanto fotografías como un vídeo, grabado desde la cabina de uno de los F-18, con imágenes que no suelen verse habitualmente.

Se trata de un F-18 español sobrevolando las aguas del mar Báltico, a una altura relativamente baja respecto a la superficie del mar, y pasando sobre estos buques de la OTAN con los que se entrenaron.

Las imágenes pertenecían al Ejército del Aire español, que sin embargo no las ha difundido en sus canales de Youtube, Twitter y Facebook, sino que las cedió a la OTAN, que las editó para colgarse en su propio canal.

