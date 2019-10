Los Patriot españoles en Turquía desata una oleada de mensajes antiindependentistas de los turcos

“La Unidad de Apoyo a Turquía del Ejército de Tierra trabaja 24/7 para proteger Adana y muestra el compromiso y la solidaridad con nuestro aliado Turquía”: con este mensaje, acompañado de un vídeo, y otro tuit similar, la Representación Permanente de España en la OTAN reaccionó este lunes 7 de octubre a las noticias que en estos días afectan al país asiático.

Todo comenzó con la decisión de Donald Trump de replegar las tropas estadounidenses que se encuentran en bases y puestos de observación en la frontera turco-siria.

Eso abrió la puerta a que este miércoles el ejército turco iniciara una ofensiva contra las milicias kurdas que operan en el norte de Siria.

En ese contexto se publicaron los dos tuits de la embajada de España ante la OTAN en los que se reafirmaba el compromiso de nuestro país con la defensa de Turquía, miembro de la Alianza Atlántica.

#DYK the @NATO #SupporttoTurkey ? 🇪🇸Army @EjercitoTierra Apoyo a Turquía-X unit works 24/7 to protect Adana & show the 🇪🇸 commitment & solidarity w/ our allied Turkey🇹🇷 🎥 @EMADmde #WeAreNATO 🇪🇸🇹🇷 pic.twitter.com/6AL2ZyNP0S

@NATO Support to Turkey 🇹🇷 is aimed at contributing to a de-escalation of the crisis along the Alliance’s border.@NATOpress @SHAPE_NATO @TurkDelNATO @EmbEspTurquia #WeAreNATO 🇪🇸🇹🇷🇪🇸🇹🇷🇪🇸🇹🇷