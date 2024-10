El plan de evacuación de los militares españoles en Líbano, pendiente de la ONU

“Ayer, las Fuerzas de Defensa de Israel notificaron a la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano su intención de realizar incursiones terrestres limitadas en el Líbano. A pesar de este peligroso acontecimiento, las fuerzas de paz siguen en sus puestos. Ajustamos periódicamente nuestra postura y nuestras actividades y tenemos planes de contingencia listos para activarse si es absolutamente necesario”.

La cuenta oficial en Twitter de UNIFIL, la misión de la ONU, publicó este martes un hilo de mensajes para llamar una vez más a todas las partes implicadas en el conflicto a no avanzar en la escalada del conflicto y a respetar las resoluciones de Naciones Unidas para salvaguardar la paz en Líbano.

