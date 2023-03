Presión para que Defensa elimine la Cruz de San Andrés de los aviones del Ejército del Aire

Un avión de extinción de incendios del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas, del Ejército del Aire (Foto: Ricardo Rubio / Europa Press).

El aspa negra que lucen los aviones y helicópteros del Ejército del Aire en el timón de cola vuelve a estar en el punto de mira de los independentistas catalanes, que lo identifican como un “símbolo fascista”.

Confidencial Digital ha podido comprobar que en fechas recientes la diputada de Miriam Nogueras, representante de Junts en el Congreso de los Diputados, registró una pregunta parlamentaria al Gobierno, para respuesta escrita, en la que hacía referencia a este asunto.

Nogueras expone en su iniciativa que “la Cruz de San Andrés (aspas negras sobre blanco) fue un distintivo empleado por la aviación del ejército sublevado fascista del general Franco durante la Guerra Civil española para diferenciar los aviones capturados de los aviones del Gobierno republicano, así como distintivo empleado también por la Legión Cóndor”.

Esta diputada independentista catalana denuncia que “a día de hoy, las Fuerzas Aéreas del estado español aún lucen este símbolo fascista en el ala de cola de todas sus aeronaves”.

Pero en este caso Nogueras -que pertenece al partido de Carles Puigdemont, heredero de la antigua Convergència- no se limita a pedir que se borren estas aspas. Además, recuerda al PSOE y a Unidas Podemos, socios en el Gobierno de España, que ellos se expresaron hace años a favor de eliminar este símbolo.

Propuesta de ERC

“El 21 de febrero de 2018, en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, se rechazó un Proyecto No de Ley por el que se instaba al gobierno del Estado español a eliminar la Cruz de San Andrés como símbolo y distintivo de todas las aeronaves de las Fuerzas Aéreas. A pesar de [ser] rechazada, contó con el voto favorable de los partidos del Gobierno: PSOE y Unidas Podemos”, relata esta diputada de Junts, en el texto de su pregunta.

Se trata de un dato cierto. La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados debatió el 21 de febrero de 2018 una “proposición no de ley sobre la retirada de la simbología fascista en las aeronaves de la Fuerza Aérea española”.

La iniciativa la había presentado el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya. En su intervención, el diputado Joan Olòriz Serra denunció que ese aspa negra no es un símbolo originario del nacimiento del Ejército del Aire, sino que “en los primeros días de la Guerra Civil el Ejército sublevado, el Ejército fascista, decide, por orden del general Franco, cambiar su simbología y poner este aspa negra; aspa negra que también formará parte de la Legión Cóndor y de la Aviación Voluntaria italiana”.

“¿Cómo es posible que en 2018 nadie —al menos los responsables que toman las decisiones que afectan al Ejército del Aire— haya decidido quitar un símbolo que tiene su origen en la Guerra Civil, que es una decisión del dictador y que no se corresponde con ninguna tradición del Ejército del Aire?”, se preguntó Olòriz, que añadió que las fuerzas armadas italianas y alemanas no mantienen símbolos del fascismo ni del nazismo.

Por eso pidió que “si en los próximos años vamos a reforzar este espíritu democrático, tenemos que rectificar los errores, que esta cruz, llamada de San Andrés, desaparezca de la aviación militar española y que la bandera constitucional, como en otros países europeos, se reponga en el sitio que se merece”.

No se aprobó al empatar a 18

Votaron en esa sesión de la Comisión de Defensa 36 diputados. Y la proposición no de ley que pedía borrar el aspa de San Andrés de todos los aviones y helicópteros del Ejército del Aire dividió por la mitad a este órgano.

El resultado de la votación fue el siguiente: “Votos a favor, 18; en contra, 18”, según anunció el presidente de la comisión, el socialista José María Barreda, ex presidente de Castilla-La Mancha.

“Al haberse producido un empate repetimos la votación”. En la segunda votación se volvió a dar el empate 18 a 18. “El resultado es el mismo. Votamos por tercera vez”, ordenó Barreda.

Ningún diputado cambió el sentido de su voto, ni dejó de votar. “Habiéndose producido por tercera vez un empate dice el Reglamento que queda rechazada”, anunció el presidente de la Comisión de Defensa.

Helicópteros de la Patrulla Aspa del Ejército del Aire (Foto: Flickr Ejército del Aire).

PSOE y Unidas Podemos apoyaron la retirada

Aún en el caso de haberse aprobado, no dejaba de ser una proposición no de ley, que no supone un cambio legal ni es vinculante: es sólo una declaración política, que el Gobierno puede o no aceptar.

Pero lo que Miriam Nogueras señala en la pregunta que ha presentado recientemente es que esa proposición no de ley que presentó ERC y que se debatió hace cinco años “contó con el voto favorable de los partidos del Gobierno: PSOE y Unidas Podemos”.

Una consulta al Diario de Sesiones permite confirmar que estos dos partidos se manifestaron a favor de retirar de los aviones y helicópteros del Aire el símbolo a debate.

“Se pintó por orden directa de Franco”

Por Unidas Podemos tomó la palabra Miguel Anxo Fernández Bello, que coincidió en que la Cruz de San Andrés es “una particular simbología ordenada por el general golpista Francisco Franco en agosto de 1936; está documentado [...]se pintó por primera vez en los aviones del Ejército del Aire español por orden directa del dictador Franco durante la guerra producto del golpe fascista por él mismo protagonizado”.

Se extendió en que “Francisco Franco ordenó pintar la conocida como Cruz de San Andrés sobre un fondo blanco para cubrir los colores de la enseña republicana en el timón de cola del plano de deriva de las aeronaves militares”, y destacó que “la orden dada por el general Franco —cosas veremos que harán hablar a las piedras, como dijo el clásico— sigue vigente”.

Lamentó que “el símbolo adoptado por el fascismo militar golpista sigue luciendo su realidad presente y su realidad latente [...] Resulta indignante y hasta esperpéntico que tengamos que realizar este tipo de solicitudes en pleno año 2018, superada con creces la Dictadura, ¿o es que no es así? Lo normal, en términos democráticos, es que una vez muerto el tirano se hubiese procedido a una revisión de toda la simbología presente en el estamento militar franquista para adaptarla a la democracia; no habrá sido por falta de tiempo, han pasado décadas”.

Anunció el voto a favor de los diputados de Unidas Podemos. Lo mismo hizo Lidia Guinart, del PSC, en nombre del Grupo Socialista.

Felipe VI abandonó el aspa de Borgoña

Guinart repasó la historia de la Cruz de San Andrés y su incorporación a las banderas de los reyes de España, que “desde 1506, como se ve, la Cruz se ha incluido en escudos de armas y banderas de este país”.

Aún admitiendo eso, la diputada socialista señaló a continuación que “el dictador Franco, fue, efectivamente uno de los que la adoptó aunque su uso es, como se comprueba, muy anterior a 1936”.

Para inclinarse hacia la retirada del aspa o cruz de San Andrés, recurrió al rey: “El actual rey, Felipe VI, hizo desaparecer de su escudo y de su estandarte la Cruz de San Andrés o de Borgoña”, cuando se aprobó su escudo heráldico al asumir la Corona tras la abdicación de Juan Carlos I. El escudo de don Juan Carlos sí incluía el aspa de Borgoña, pero el de Felipe no.

Lidia Guinart detalló su argumento: “Justamente por pura coherencia, siendo como es el Rey de España mando supremo de las Fuerzas Armadas, es por lo que entendemos que sería lógica la desaparición también de este símbolo”, el aspa de San Andrés, “en las aeronaves de la Fuerza Aérea española”.

Recordó que “la Armada ya cambió la Cruz por el Escudo de la Aviación Naval, tal como se recoge en los dos últimos párrafos de la proposición no de ley, idénticos, por cierto, como se ha dicho, a la entrada de Wikipedia titulada Cruz de San Andrés”.

Por todo ello, anunció el voto del PSOE a favor de la proposición no de ley de ERC para suprimir de la cola de los aviones y helicópteros del Ejército del Aire el aspa negra.

CiU a la Comisión Europea en 2013

La batalla contra las aspas negras que lucen los cazas, los aviones de transporte, los apagafuegos, los helicópteros.... del Ejército del Aire es un asunto que viene de lejos en el nacionalismo catalán.

Cuando era diputado de Convergència i Unió en el Parlamento Europeo, Ramón Tremosa presentó en 2013 una pregunta a la Comisión Europea, para que se posicionara ante el hecho de que a su juicio las Fuerzas Armadas españolas, con este símbolo, vulneraran la ley europea 2008/913 para combatir el racismo y la xenofobia, concretamente su artículo número 1 que “contraviene la normativa europea sobre trivialización de símbolos relacionados con dictaduras y crímenes contra la humanidad”.

Por eso preguntó a la Comisión Europea si pensaba actuar “ante la presencia de este símbolo de marcada connotación franquista”.

Cambios por la Ley de Memoria Democrática

A la espera de la respuesta del Gobierno, cabe apuntar que el Ministerio de Defensa creó hace meses un Comité de Seguimiento para el estudio, la coordinación y la planificación de las actuaciones que se deriven de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

Esta nueva ley es más dura que la Ley de Memoria Histórica de 2007, en lo que se refiere a símbolos franquistas. Por eso puede poner en peligro algunas denominaciones, efemérides, símbolos y tradiciones de unidades militares.

Este comité ordenó realizar un inventario de elementos que podría incumplir la nueva Ley de Memoria Democrática, para analizar qué hacer con ellos.

Por ahora, el ministerio ha adoptado algunas medidas. La más llamativa ha sido cambiar de nombre la Iª Bandera de la Legión, con base en Melilla: la Iª Bandera ‘Comandante Franco’ la ha reconvertido en Iª Bandera ‘España’.

Además, ha retirado de la Capitanía General de Sevilla el retrato de Gonzalo Queipo de Llano, que dirigió la sublevación en la capital andaluz el 18 de julio.

Más allá de estos cambios, Defensa se resiste a dar información sobre este asunto. Ha denegado entregar las actas del comité, tampoco ha aportado un listado de elementos retirados con la Ley de Memoria Histórica, y no ha respondido a una petición muy variada para adoptar medidas como la retirada de condecoraciones, incluida la Laureada de San Fernando, a unidades y militares que se unieron a la sublevación contra el gobierno de la República en 1936.

Se desconoce por el momento si entre los elementos que los mandos del Ejército del Aire o el Ministerio de Defensa han considerado que pueden incumplir la Ley de Memoria Democrática se encuentran las aspas negras en la cola de las aeronaves del Ejército del Aire.