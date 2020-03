Primera cacerolada de los CDR contra la presencia militar en Cataluña por el coronavirus

“¡Cacerolada contra la presencia del ejército en Sabadell! El ejército no parará la epidemia”: es el mensaje que están haciendo circular este lunes colectivos independentistas de este municipio barcelonés a cuenta de la posible llegada de militares.

La alcaldesa de Sabadell, la socialista Marta Farrés, se ha puesto en contacto con la Delegación del Gobierno en Cataluña para solicitar formalmente que la Unidad Militar de Emergencias acuda a desinfectar residencias de ancianos, hospitales y otros espacios públicos, como medida de prevención contra el contagio por coronavirus.

Ante esa petición, colectivos independentistas como el Comité de Defensa de la República (CDR) de Sabadell han reaccionado promoviendo una protesta.

Por sus redes de Telegram ya están haciendo circular el mensaje de convocatoria de una cacerolada a las nueve de la noche de este lunes 23 de marzo, a semejanza de otras caceroladas que ha habido en estos días de confinamiento, como la de protesta contra el rey.

“Para evitar el contagio hay que parar las actividades económicas no esenciales y no sacar más policía, mossos y ejército a la calle”, asegura el CDR local en su mensaje, que añade que los habitantes del municipio no están de acuerdo con “la respuesta autoritaria y vulneración de derechos que supone la presencia del ejército español en la calle”.

Hasta el momento, la presencia de las Fuerzas Armadas en Cataluña está siendo bastante discreta. Acudieron al Aeropuerto Josep Tarradellas El Prat a desinfectar, así como el puerto de Barcelona. También están colaborando en montar un albergue a petición de Ada Colau. El tránsito de vehículos militares ha saltado en algunos vídeos, sin apenas protestas independentistas.