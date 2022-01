Máxima tensión en Ucrania: Putin aprovecha la debilidad geopolítica mundial para anular la expansión de la OTAN

Rusia anuncia sorpresivamente la realización de maniobras navales a lo largo y ancho del planeta. La Armada rusa llevará a cabo durante el presente mes de enero y el de febrero toda una serie de ejercicios navales en diferentes mares y océanos del mundo con un objetivo claramente intimidatorio. Todo ello en mitad de las enormes tensiones que sacuden las relaciones de Rusia con Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea a cuenta de Ucrania.

«En total, más de 140 navíos de guerra y de apoyo, más de 60 aviones, 1.000 elementos de equipamiento militar y unos 10.000 efectivos tomarán parte en los ejercicios», afirmó este jueves el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú. Según sus palabras, el despliegue naval tendrá lugar «en aguas adyacentes al territorio ruso (…) y en zonas oceánicas mundiales de importancia operativa».

La crisis de Ucrania, que mantiene en vilo las relaciones internacionales ante un posible conflicto con Rusia, ha marcado este miércoles la segunda jornada del viaje del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a Estados Unidos.

Desde Washington, Albares no quiso descartar en rueda de prensa la presencia de tropas españolas en Ucrania en los próximos meses si la crisis no baja de intensidad. "Diálogo no quiere decir negociación", advirtió Albares en referencia a los contactos occidentales con Moscú, "diálogo requiere de buena fe, no poner condiciones inaceptables para la otra parte".

La crisis de Ucrania vive una semana clave. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, con el que Albares se reunió este martes, aterrizó este miércoles en Kiev para mostrar el apoyo de Washington al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y se reunirá este jueves con el ministro de Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov.

"España ha sido muy clara. Estamos trabajando en el seno de la UE por si eso fuera necesario", dijo Albares sobre la posibilidad de enviar tropas sobre el terreno. "El escenario es el que es, y es lo suficientemente tenso como para añadirle futuribles. Y ahora el escenario es de diálogo. Pero si hay que llegar al escenario de la discusión, estamos trabajando para tener una respuesta conjunta", explicó.

"No podemos volver al pasado, a las esferas de influencia, a limitar la soberanía de los países", continuó. Las demandas rusas son "inaceptables", dijo.

España estudia enviar cazas de combate a Bulgaria como apoyo ante la amenaza rusa

Los cazas de combate del Ejército del Aire podrían desplegarse en próximas fechas en Bulgaria en misión OTAN para colaborar a frenar la amenaza de Rusia a los socios de la Europa del Este. Así lo ha confirmado este jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una visita al centro de salud Corral de Calatrava, ubicado en Ciudad Real, donde un equipo de sanitarios militares está colaborando en las tareas de vacunación contra el coronavirus.

"Se está valorando la posibilidad de que haya un despliegue aéreo de la OTAN en Bulgaria en el que participe España, junto al que participa cada año en el Báltico", ha dicho, sin especificar si tal y como se hace desde en las Repúblicas Bálticas –Estonia o Lituania, según la rotación– o se hiciese por primera vez el año pasado en Rumanía será exclusivamente de Policía Aérea o habría mayores funciones.

De igual forma, ha insistido en lo mantenido por los mandos militares en los últimos días, y es que la creciente tensión entre la OTAN y Ucrania no va a variar los compromisos adquiridos por España. De este modo, tanto la fragata F103 Blas de Lezo y como el BAM (Buque de Acción Marítima) Meteor se van a incorporar a su rotación a la agrupación permanente de la OTAN SNMG-2, en aguas del Mediterráneo y el Mar Negro.

Como ninguno de los buques va en línea recta con destino a la flota naval de la OTAN, si no que van a realizar algunas paradas previas en puertos internacionales, han salido unos días antes de lo previsto con el objetivo de no incorporarse con excesivo retraso al grupo de embarcaciones aliadas. El BAM Meteor partió el lunes de su base en el arsenal de Las Palmas y la Blas de Lezo lo hará mañana viernes desde el arsenal de Ferrol.

España colabora de forma habitual a las misiones aliadas para tratar de frenar la amenaza rusa en el Este de Europa. Actualmente, tiene desplegado 350 militares en Letonia que son parte del muro anti-Rusia de la OTAN. Están ubicado en la base de Adazi, a unos 120 kilómetros de la frontera rusa, y están equipados con carros de combate Leopardo y vehículos blindados de combate Pizarro. Este despliegue es permanente desde 2017.

De forma rotatoria, un trimestre al año, participa en la misión de Policía Aérea en el Báltico, para apoyar a las tres pequeñas repúblicas en la defensa de su espacio aéreo, que no es respetado por Rusia, un vecino bastante hostil. El año pasado a esa misión que ya se ha desarrollado en más de una decena de ocasiones se sumó el apoyo a Rumanía en funciones similares.

Por último, España también participa en las misiones navales destinadas a proporcionar seguridad a los principales mares de Europa. La primera agrupación permanente de la OTAN se ocupa del Mar del Norte y el Mar Báltico. La segunda agrupación permanente controla el Mar Mediterráneo y el Mar Negro. Los socios de la OTAN con marinas son los encargados de poner los buques de forma rotatoria.