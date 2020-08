Los rastreadores del ejército también tendrán que ser voluntarios

Tras la polémica porque la Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense buscan rastreadores voluntarios, el Ejército de Tierra anuncia en sus bases que también solicitan rastreadores voluntarios sin retribución.

ECD ha podido saber que los militares que se presenten voluntarios para ejercer como rastreadores no sólo no recibirán un plus económico a cambio, además deberán continuar con su labor sin abandonar su destino ni sus quehaceres habituales.

El perfil de los rastreadores debe ser el de profesionales con conocimiento de relaciones sociales e informática entre otros. Antes de empezar a trabajar en seguir la cadena de contagios de Covid-19, recibirán un curso de dos semanas para prepararse sobre cómo realizar el seguimiento de los casos de Covid-19.

¿Qué dice el ministerio de Defensa?

Confidencial Digital se puso en contacto con el Ministerio de Defensa sobre dicha preparación de los rastreadores. Sin embargo, la única respuesta que dio el ministerio es que la norma, publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa el pasado sábado 25 de julio, está en desarrollo por lo que aún quedan medidas por concretar.

En el texto se explica que el Sistema de Rastreo se crea para “detectar el incremento de la transmisión en el personal del Ministerio de Defensa” y que además puede prestar servicio cuando la Administración lo solicite. También señala que los rastreadores quedan “bajo la dependencia funcional del Inspector General de Sanidad de la Defensa”.

En cuanto a la formación de los rastreadores especifica que “la planificación y coordinación de los cursos de Rastreadores será responsabilidad de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar” asegurando también que el personal dispondrá de la formación adecuada para ejercer su función, pero sin aportar información sobre en qué consistirá esta instrucción ni otros detalles como si será o no presencial o cuánto durará.

Descontento entre los militares

Cómo ya contó ECD, el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS) presentó una pregunta al Consejo de las Fuerzas Armadas en la que pedía explicaciones sobre por qué aseguraba la ministra que existe preparación como rastreadores en el ejército si los soldados aún no conocían exactamente su papel en el Plan de Respuesta Temprana del Ministerio de Defensa.

En el contexto del reclutamiento en las bases anunciado la semana pasada, sigue habiendo personal de las Fuerzas Armadas descontento por la poca antelación con la que se informa a los militares.