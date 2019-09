Defensa El TSJ de Madrid niega a dos militares lesbianas la reproducción asistida porque no han demostrado infertilidad La Sala dictamina que tener un hijo es un “deseo legítimo pero no un derecho”. La Sanidad pública no está obligada a costear el tratamiento

photo_cameraMujer militar (Foto: Pepe Díaz / Ministerio de Defensa).