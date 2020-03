La US Navy prohíbe a los marines de Rota viajar a Madrid, País Vasco y La Rioja para evitar contagios

Madrid, País Vasco y La Rioja son tres de las comunidades autónomas donde más está afectando la epidemia de coronavirus. Por ese motivo, los responsables de la dotación de marines estadounidenses en la base naval de Rota han dado orden de no viajar a estas comunidades autónomas.

Confidencial Digital ha podido consultar el aviso que han difundido los mandos militares de la US Navy entre su personal en esta base gaditana en la que hay tanto efectivos de la Armada española como marines estadounidenses.

Cabe recordar que un suboficial de la Armada destinado en Rota ha dado positivo en los últimos días.

Madrid, La Rioja y País Vasco, vetados

“La salud, la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad sigue siendo nuestra principal prioridad”, comienza el mensaje enviado.

Como consecuencia de ello, se ha decidido prohibir de forma inmediata los viajes por licencia, por días libres y sin misión a tres destinos: Comunidad de Madrid, La Rioja y País Vasco. La justificación es que hay una alta concentración de casos confirmados de coronavirus en estas áreas.

La prohibición afecta al personal en activo de las fuerzas navales destinado tanto en Rota como en las oficinas que la US Navy tiene en Valencia y Lisboa.

La prohibición no es absoluta. No se permite a los marines viajar por su cuenta a Madrid, La Rioja y País Vasco, a no ser que la cadena de mando autorice un viaje que se considere esencial para la misión.

En la orden también se precisa que sí quedan autorizados los vuelos que hagan escala en Madrid, pero eso sí, siempre que el marine en cuestión no abandone en ningún momento el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para moverse por la ciudad de Madrid.

El personal que está en Madrid

Esas medidas hacen referencia al personal de la fuerza naval de la US Navy. En cuanto a los civiles que trabajan para las bases y oficinas militares estadounidenses, como en Rota, se limita a pedirles, aconsejarles, que reconsideren sus viajes a País Vasco, La Rioja y Madrid.

En cuanto al personal de la oficina del National Support Element (NSE) de la US Navy en Madrid, “se recomienda limitar los viajes al máximo posible, practicar medidas de distanciamiento social y seguir empleando buenas prácticas de higiene”.

Instrucciones y medidas en la base

Además, los mandos norteamericanos de Rota están tomando en los últimos días medidas que van, sobre todo, en la línea de evitar los contactos físicos cercanos entre los marines.

Se han dado órdenes de apostar por las reuniones por videoconferencia, o en caso contrario, que se organicen al aire libre, en vez de en espacios cerrados.

También se están adaptando espacios como comedores y salas para que los usuarios se sienten más alejados entre sí, y también se están escalonando las salidas y entradas para que no se concentren muchas personas en los vestuarios.

Se están haciendo recordatorios de consejos como evitar saludar dando la mano o besos -se aconseja un golpe de codo, una inclinación o un simple “hola”-, lavarse las manos con frecuencia, usar desinfectante de alcohol, cubrirse al toser o estornudar, limpiar objetos y superficies... y sobre todo, quedarse en casa ante síntomas de estar enfermo y dar aviso a los mandos sanitarios de la base.