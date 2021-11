Un vídeo con imágenes inéditas para homenajear a los militares de la evacuación de Kabul

La operación para evacuar de Afganistán a cientos de afganos, principalmente colaboradores de los militares y los diplomáticos españoles, temerosos de la venganza de los talibanes, obligó a movilizar a distintas unidades de las Fuerzas Armadas.

La situación en torno al aeropuerto de Kabul fue sumamente delicada. El Ministerio de Defensa desplegó al Ala 31 del Ejército del Aire (con aviones A400M), al Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA), a ‘boinas verdes’ del Mando de Operaciones Especiales (MOE) del Ejército de Tierra, entre otras unidades.

También tuvieron un papel clave los policías nacionales de las Unidades de Intervención Policial (UIP, los antidisturbios) que custodiaban la embajada, y los del Grupo Especial de Operaciones (GEO) que fueron enviados para reforzar la protección y contribuir a la evacuación y rescate de los afganos seleccionados.

Miembros de todas estas unidades aparecen en un vídeo que han elaborado y difundido miembros del EADA, la unidad con base en Zaragoza cuya misión es “apoyar en la defensa, despliegue y mantenimiento de las condiciones de operación de las Unidades Aéreas del Ejército del Aire allá dónde éstas sean proyectadas”, y que en este caso protegieron el perímetro alrededor de los aviones A400M en el aeropuerto de Kabul.

El vídeo incluye fotografías (no es una composición de vídeos), algunas de las cuales ya circularon en medios y redes sociales en los días de la operación de evacuación, en agosto. Pero otras muchas son inéditas, y muestran detalles de cómo trabajaron los militares y los policías implicados en el rescate y traslado a España de afganos y españoles.

Varias imágenes incluidas en el vídeo muestran la atención que los militares tuvieron hacia los civiles afganos, especialmente hacia los niños. Se puede ver a un miembro de la EADA dando algún tipo de atención médica a un bebé, a un guerrillero o ‘boina verde’ del MOE con un niño en un brazo y el fusil en la otra mano, a otro militar de la misma unidad aplicando un apósito a otro niño, así como fotografías junto a familias de afganos a repatriar.

Destacan también dos fotografías en las que aparecen militares con perros adiestrados. Los animales meten el hocico entre mochilas y bultos tirados por el suelo: todo parece indicar que buscan explosivos o alguna otra amenaza. Hay que tener en cuenta que en los días de la evacuación tras la toma del poder por los talibanes, se produjo un gran atentado por parte de yihadistas del Daesh.

El vídeo elaborado por militares del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo permite ver cómo trasladaban a los afganos hasta la zona de los aviones españoles: en la partera trasera de varias ‘pick-up’ se apretaba un grupo de evacuados, que iban escoltados por militares de la EADA o del MOE.

Las ‘pick-up’ fueron facilitadas por la Unidad Militar de Emergencias, y también se utilizaron furgonetas no militares, que en ocasiones fueron pintadas con letras para identificar a las unidades desplegadas (UIP, EADA…). Estos vehículos fueron abandonados en el aeropuerto de Kabul: no había espacio para ellos en los aviones del Ejército del Aire, ya que la prioridad era evacuar a los afganos. Eso sí, se inutilizaron para que no cayeran en manos de los talibanes.

Los militares y policías también se hicieron fotos en momentos de descanso, y se tomaron fotos de grupo, por unidades o entre varias de ellas. Se les ve con los uniformes, cascos y fusiles.

El vídeo, como ya se ha indicado, ha sido elaborado por militares del Ejército del Aire, del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo. Al inicio del montaje de fotografías dan las gracias “a nuestros compañeros del Ala 31, UIP, GEO y MOE, un placer trabajar con vosotros”.

Sobre las imágenes se escucha música. También se oye al principio la voz de un hombre que recita los versos de ‘En Flandes se ha puesto el sol’, una obra de teatro de Eduardo Marquina: “Por España / y el que quiera defenderla, / honrado muera. / Y el que traidor la abandone, / no tenga quien le perdone…”.