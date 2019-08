Milicianos españoles abaten a seis yihadistas en Irak cuando protegían a periodistas alemanes

Pese a las noticias sobre la “derrota” del Daesh en marzo de este año, la guerra contra este grupo yihadista que controló parte de Siria e Irak durante su época de esplendor no ha terminado. Aún se producen operaciones militares del ejército iraquí y de distintas milicias contra seguidores del autodenominado Estado Islámico que siguen actuando en la frontera entre los dos países árabes.

Confidencial Digital ha podido conocer en detalle un enfrentamiento que tuvo lugar el pasado 24 de julio, miércoles, en el que participaron varios españoles que se encuentran en la zona y que participan, como otros voluntarios extranjeros, en milicias dedicadas a combatir a los yihadistas del Daesh y proteger a la población civil en ese conflicto que comenzó en Siria en 2011.

Amenaza a unos periodistas

Algunos de los españoles que siguen en Irak se encuentran encuadrados en el denominado “taxim internacional Sehid Baran” de la YBS, siglas de una de estas milicias. El 24 de julio recibieron la llamada de unos periodistas alemanes que habían viajado a elaborar un reportaje sobre este grupo integrado por extranjeros –sobre todo, europeos y norteamericanos- y que continúa trabajando en la zona de Singal, al noroeste de Irak, muy cerca de la frontera con Siria.

El aviso que llegó al “taxim” es que por la zona se había avistado a un grupo indeterminado de yihadistas del Daesh. Así que los milicianos se pusieron en marcha para dar protección a los periodistas alemanes.

En los alrededores de Singal encontraron “bastante movimiento”: había militares del ejército iraquí, peshmergas (combatientes kurdos), y unidades de otras milicias, en alerta también por el avistamiento de miembros del Daesh.

Los terminaron localizando en torno a unos montes de esa zona. “Empezamos la aproximación, se hizo el acorralamiento y seguimiento de los Daesh por la montaña. Al final, dos de ellos detonaron las bombas que llevaba, otros cuatro fueron abatidos a disparos”, relata a ECD uno de los participantes, que destaca tanto el uso de cinturones explosivos como incluso de minas anticarro y antipersona por parte de los terroristas.

Aparte de los seis yihadistas abatidos, huyeron otros tantos. La operación permitió también incautar material y equipo de los yihadistas, documentos y notas. Tras el enfrentamiento se encontró una cueva que los miembros del Daesh usaban para guardar material: armamento, explosivos, alimentos...

Combatientes españoles, alemanes, franceses...

Las fuentes consultadas explican que en este enfrentamiento armado participaron varios de los españoles que están aún en Irak luchando contra el Daesh. Es el caso de –se identifican con ‘nombres de guerra’- ‘Baran Germánico’ y ‘Sidar’, así como otras personas de nacionalidad española que prefieren no precisar ningún dato para no dar demasiada información sensible.

Además, también estuvieron presentes milicianos franceses y alemanes, como el combatiente ‘Martin Klamper’.

“La denominamos ‘Misión Goliat’”, explica uno de los españoles participantes. Destacan la importancia de esta acción por dos factores, más allá de las bajas infligidas a los restos del Daesh y del material requisado.

Por un lado, ponen en valor que “se ha visto que estamos todos unidos, milicias y ejército iraquí, que la unión hace la fuerza”. Además de la YBS, con el “taxim internacional Sehid Baran” en el que están estos españoles, también desplegaron sus efectivos las Fuerzas de Protección de Ezidkhan, la milicia yazidí (una de las minorías más perseguidas por el Daesh) que lidera Haydar Shesho.

Por otro lado, apuntan que este enfrentamiento “demuestra que, pese a lo que se dijo de que Daesh había sido derrotado, sigue habiendo presencia por la zona y siguen atacando”: por eso hace un llamamiento a que el mundo sepa “que el Daesh no ha desaparecido, sigue teniendo efectivos y material moderno, y sigue sembrando el caos”.