Abusos en España y protección a los ancianos en Irlanda

Mi nombre es Isabel Álvarez , soy trabajadora social y resido en Irlanda desde hace 13 años. A propósito de la noticia de abuso a una anciana publicada hoy en la pagina web de Mediaset, me gustaría decir en Irlanda existe una política implementada a nivel nacional para proteger a personas vulnerables de abuso y apoyar a los trabajadores a detectar y notificar abusos.

No he visto que haya nada parecido en España y creo mi testimonio y mi experiencia podría ser muy beneficiosa de escuchar. Doy formación, gestiono las notificaciones que recibo ademas de poner planes para asegurar la salvaguarda de personas vulnerables. Creo que mi experiencia seria de gran valía. No duden en ponerse en contacto conmigo, estaré encantada de ayudar.