Adolescentes: de incomprendidos a olvidados

Durante este confinamiento he pasado por varios estados de ánimo: preocupación,tristeza,sorpresa…..pero en estos momentos el enfado es lo que predomina.

Sí, cada vez estoy más enfadada.Con la situación,ya que nos está superando a todos y sobre todo con los políticos y sus expertos.Yo no me considero una experta,pero después de muchos años de trabajar con adolescentes,intento ponerme en su lugar y reñirles y entenderles cuando lo necesitan.

Señ[email protected] [email protected] y polí[email protected],¿son conscientes de que a parte de niños,niñas,personas mayores,sanitarios,policías,repartidores…...tenemos un grupo de población formado por adolescentes?

Todos sabemos por propia experiencia que la adolescencia no es una época fácil,ries,lloras,no eres niño ni adulto,tus padres no te comprenden….lo de siempre,la revolución de las hormonas te vuelve loco y sientes que nadie te comprende.¿Se acuerdan? Me imagino que sí ya que la adolescencia es como un catarro,la hemos pasado [email protected]

Pues por favor,pónganse las pilas y empiecen a preparar algo para [email protected]

Se les pide paciencia y se les dice que es más importante para su desarrollo que salgan los niñ@s hasta los 14 años.Oyen que se va a preparar un plan para nuestros mayores,y lo entienden,pero a ellos se les dice que ya pueden salir a la farmacia o a hacer recados,y encima están conectados con sus amigos.

El sr. Urra acaba de decir que un chaval de 17 años tiene que entender que es más importante que salga su hermano de 7 que él. Supongo que dirá lo mismo del de 15,y del de 16. Si no recuerdo mal,ha sido defensor del menor,y los de 15,16 y 17, también lo son.

Lo que no entienden es que comparen salir una hora a la calle, con ir al supermercado o a la farmacia.

Por favor,no se olviden de ellos.Se están comportando como unos campeones,pero es una edad difícil y también necesitan que les dé el aire.