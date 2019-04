Cansada de ser parada de larga duración

Soy parada de larga duración. En el 2017 terminé un curso del Sefcarm de 880 horas con la entidad formadora San Román con compromiso de contratación. Fue una metida. Cuándo terminó el curso después de muchos problemas de material de no presencia de la entidad formadora, del acondicionamiento de las aulas no apropiados, cuando llego la hora de hacer prácticas tuvimos más problemas todavía cosa que está denunciado por todos los alumnos del curso en la administración correspondiente. Y ese compromiso de contratación nunca llego. yo realice ese curso porque no encontraba trabajo y a los que mejor notas sacáramos se nos contrataría durante 6 meses o tres. Aún no nos han contratado a los que sacamos mejores notas.

Por eso digo que el curso fue una metida para los parados de larga duración que juegan con nosotros ya que eso nunca ha llegado a producirse nunca hemos tenido esa oportunidad de al menos trabajar durante 3 meses y mantener a nuestras familias. tengo 51 años sigo en el paro estamos en 2019 y ni una sola oportunidad de entrevista ni de empleo para mí. ya así un montón de personas más desempleadas y mayores de 45 que no se nos da la oportunidad.hay talleres dónde te forman para otro trabajo y te pagan y tienes trabajo pero tampoco eso ha llegado nunca a mí ,nunca. Sigo esperando, que si también talleres para el ayuntamiento de jardinera o para lo que sea pero a mí nunca me toca... se ve que es para unos pocos privilegiados enchufados o no sé qué pasa en el sistema pero es una verdadera full por no decir mierda.

Yo no quiero cobrar prestaciones de 430 € suplicando siempre a ver qué ayuda puedo tener para poder seguir para adelante o subsistir porque realmente se subsiste no se vive con esto pero no viene un trabajo para mí no es justo que encima los políticos estén inflándose con nuestro dinero yo pagando agua y basura por estar de prestada en una casa que es de primera clase y se paga 27 € de basura cuando gasto de agua 23, 20,18 ó 19 euros.

Los políticos juegan con nosotros con los parados con los jubilados con los jóvenes solamente se llenan los bolsillos y las bocas de palabras que no son verdad. y otra cosa los inmigrantes todos los inmigrantes tienen más privilegios y más derechos que nosotros por Constitución española que ellos no han jurado y no soy ni de Vox ni del PP ni de el PSOE ni de ningún partido porque no creo en ninguno ya. Estoy harta, desesperada y ya he pensado de hacer una pancarta y ponerme delante de ayuntamiento de Cartagena para reivindicar mi derecho a un empleo digno que dice eso que se llama Constitución. Vivimos en un mundo injusto en un mundo egoísta para unos pocos privilegiados.