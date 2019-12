Carta abierta a la diputada Zaida Cantera de CAstro

Ilma. Sra.



Como bien en su momento le dije, he leído 6 veces su libro, titulado “No, mi General”. Cada vez que lo leía, más y más me sentía en su propia piel, el mismo modus operandis por parte del Ministerio de Defensa español.

A usted la acusaron de una firma falsa, por lo que se le pedía varios años de prisión, gracias a Dios pudo demostrar su inocencia. A mí se me llegó a acusar de cuatro robos y de consumir cocaína. Creo que nada más se puede añadir, para destrozar el honor y dignidad de una persona.

Cuando comenzó mi calvario, me puse en contacto con usted por las redes sociales, ¿recuerda? En su momento fue muy amable, ya que se interesó mucho por mi caso y mi delicado estado de salud. Nos llamábamos por teléfono muy a menudo y a diario, nos escribíamos por WhatsApp.

Recuerdo al completo su caso, como aquella diputada por aquel entonces, la señora Irene Lozano, a quien usted acudió llena de miedo y atemorizada, y se veían a escondidas en un bar, ¿lo recuerda? Esa señora desde el minuto uno se solidarizó con su persona, llegó a hablar directamente con el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, e incluso, sacó su caso en junta parlamentaria, donde puso en su sitio al por aquel entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés.

Recuerdo lo mediático que fue su caso, salió en todos los medios de comunicación: radio, prensa, televisión, y hasta la noticia llegó a cruzar nuestras fronteras, incluso se realizó un Salvados, de la mano de Jordi Évole donde usted era la protagonista. Gracias a Irene Lozano, y lo sabe perfectamente mejor que nadie, pudo ganar la batalla al Ministerio de Defensa y fue expulsada de las Fuerzas Armadas, por pérdida de Actitud Psicofísica, dada como en Acto de Servicio, con su correspondiente pensión de por vida. Incluso el señor Morenés, pública y abiertamente, llegó a pedirle perdón por lo sucedido.

Ya usted ve, Señora Cantera, tuvo la gran suerte de que se cruzará en su camino la citada Diputada, y le salvará la vida, se encontraba entre la espada y la pared, metida de lleno en ese infierno que a muy pocos nos toca vivir dentro del Ejército. Luego más tarde pasó de militar a ser el gran fichaje estrella del presidente, hoy en funciones del Gobierno, Excmo. Sr. D. Pedro Sánchez, y a continuación, este último la nombró hasta día de hoy representante por parte del PSOE en la Comisión de Defensa.

Pues bien, yo no tuve con usted la misma suerte que corrió su vida con la ex diputada Lozano. En un principio como ya he mencionado, todo muy bien, su máximo apoyo, las llamadas, los mensajes, su aliento, su empuje, sus falsas promesas de ayudarme y que mi caso estaba muy claro, que era de total injusticia, que lo sacaría a pleno (Bla Bla Bla, y más Bla Bla bla), todo como digo, fueron falsas promesas sin caer usted en la cuenta del daño que me produciría su traición a la plena confianza que yo le había dado. En sus manos están el 90% de mis pruebas, ¿lo recuerda?

Después de unos años, tuve hasta por aquel momento, el gran honor de ser recibido en audiencia por su Ilma., en el Congreso de los Diputados, Madrid, el 18 de mayo del 2018. Jamás olvidaré cuando la esperaba en aquella sala de reuniones y a las 11 en punto de la mañana entró por aquella puerta. La emoción hacia temblar todo mi cuerpo, ya que por ese entonces para mí era la gran heroína, esa mujer que metió entre rejas a su maltratador y acosador sexual, por ese entonces, teniente coronel Lezcano Mujica.

El mundo se me vino a mis pies cuando usted comenzó a hablar y a decirme que ya no podía hacer más por mi. Hoy en día pienso, ¿más por mi? ¡Pero si no hizo nada!, pero bueno. ¿Recuerda cómo me puse a llorar, señora?, ¿recuerda como me trató aún así, a lágrima viva? Una de las cosas que me dijo fue la siguiente: “o abandonas tu lucha o yo me bajo del carro”, ¿lo recuerda? ¡No se de qué carro hablaba, tal vez del carro de Manolo Escobar, porque hasta esos instantes, nada de nada!

Recuerdo, mientras volvía en AVE desde Madrid a Barcelona, Ciudad donde resido actualmente, por la rabia, la impotencia, frustración, y la cara de idiota que llevaba tras su trato, como le envíe varios mensajes de whatsaap, abriendo mi corazón diciéndole lo que realmente sentía, y que me había abandonado a mi suerte, mi gran Heroína, se me caía a trozos poco a poco.

Esa misma noche, Usted me contestó, parece ser qué lo dicho le llegó al corazón o para evitar el escándalo, no lo sé, pero lo hizo de una manera más conciliadora. Palabras textuales suyas...Agustín, aunque te joda!!, no te voy a abandonar. Incluso, llegó a decirme lo qué no se atrevió a decirme en esa reunión...prepárame unas 20 preguntas sobre tu Caso, que lo voy a enviar al Ministerio de Defensa, y tras su contestación, lo sacaré en la Subcomision de Defensa. No sé si lo hizo en la Subcomision de Gibraltar, porque en la española como que no.

Lo más doloroso de todo es, como ya he nombrado con anterioridad, que en su poder está prácticamente todas las pruebas del Caso del Soldado Tinerfeño, Agustín Fariña. Grabaciones descomunales con mis Maltratadores!!, Documentos donde hasta PRESUNTAMENTE, se vulnera la Ley de Protección de Datos de carácter Personal en mi contra así como, la Declaración Testifical, de la única persona qué por aquellos tiempos, se ofreció para declarar a mi favor, y estoy, autorizado por el mismo, a dar su nombre, el Comandante en Retiro, D. Enrique Rojo Cofreces, quien entre otras cosas declara en los Juzgados Militares de Santa Cruz de Tenerife...que a él en su cara, le había dicho un Teniente Coronel, que el Soldado Fariña era un Ladrón, declara que en esa Unidad, no es la primera vez que se acusa a Soldados de ladrones así como también dice, que en esa Unidad se actúa de forma Sectaria, entre otras cosas. Como Usted bien dijo en su momento, no estamos hablando de la declaración de cualquiera, estamos hablando de la declaración de un Oficial del Ejército.



Todo, absolutamente todo, está en sus manos y que hizo?, nada!!, por segunda vez, me tomó el pelo y me hizo sentir idiota, a una persona con 6 Ingresos por Intentos y pensamientos reiterados de Suicidio. Lo suyo es Imperdonable como ser humano. Tras ver lo sucedido, y que nuevamente usted me había mentido, ya cansado lo publiqué en Redes Sociales, porque estoy en mi Derecho Otorgado por la Democracia Española, de poder criticar los actos políticos, vengan del sitio que vengan. Recuerda su reacción Señora?, ahí sí!!, rápidamente se puso en contacto conmigo por whatsaap al enterarse, para recriminarme mi publicación, aprovechando de paso, y muy vergonzoso me parece, lo bien que según Usted, se había portado conmigo, incluso, y lo digo públicamente, me llegó a decir, que le devolviera los 180€ que en su momento, por necesidades, usted me ofreció ingresando dicho dinero en mi Cuenta Personal. Pues bien Quede tranquila, y de la misma manera públicamente, le digo que tiene mi teléfono de contacto, escríbame con su número de cuenta corriente, que se lo haré llegar, no soy amigo de lo ajeno y ya, como he dicho, hasta fui acusado de ello.



Tras esa publicación en Redes Sociales sorpresa!!, Boom!!, se ponen en contacto varios Compañeros míos afectados de las atrocidades e Injusticias que va repartiendo el todo poderoso, Ministerio de Defensa. Que casualidad!!, todos me comentan lo mismo...Zaida Cantera me ha dejado tirado/a. Incluso estoy a sabiendas, de esa Compañera que fue VIOLADA en un Acuartelamiento hace ya 12 años, y qué se encuentra, totalmente destrozada Psicologicamente, quien me dice, que hasta le llegó a enviar a Usted, una carta de 16 páginas, contándole con pelos y señales todo ese Calvario Sufrido. Más de lo mismo, de repente!!, la Diputada, Zaida Cantera, desaparece!!, perdemos el contacto, dejándome inexplicablemente tirada a mi suerte. Al igual que hice en su momento en Redes Sociales Señora, ahora no va a ser menos, gracias a la oportunidad que me brinda éste medio de comunicación para poder expresarme. Realmente, Usted ya se ha olvidado de esos valores militares que nos inculcan desde que entramos a filas?, ya no recuerda su Juramento, entre otros por sus Compañeros?, Jamás se deja en el Campo de Batalla, a un Aliado tirado y herido, en el Campo de Batalla si es preciso, pereceran todos pero han de mantenerse unidos.



Qué le ha ocurrido Señora, Zaida Cantera de Castro?, por qué después de su mala experiencia, siendo ayudada por una Diputada, ahora no hace lo mismo con todos los que le demostramos con pruebas más que evidentes, qué hemos sufrido lo mismo pero con el gran Agravente de, que en su Caso, era Oficial del Ejército y nosotros, Personal de Tropa, imagínese lo desprotegidos que nos hemos sentido muchos por ese pequeño detalle que le digo, Soldados ante auténticos monstruos, aunque gracias a dios, son unos pocos pero los que son, destrozan vidas humanas.

Mire Señora Cantera, también estoy en mi Derecho, y así lo voy a ejercer, el próximo día 3 de febrero del 2020, cuando a las 11 horas, comience mi Huelga Indefinida, en el Congreso de los Diputados. Qué voy a pedir aparte de mis Derechos?, pues entre otras cosas su Dimisión. Dimita Señora Diputada o al menos si no lo hace, hable con su Presidente, y salga de la Subcomision de Defensa, Usted no nos representa para nada y nosotros, los Soldados, tenemos Derechos como Ciudadanos, a estar bien representados en la Cámara donde se encuentran los Políticos más importantes de este país.

Ha demostrado, y a los hechos me limito, que no tiene esa misma empatia y corazón que en su momento sí tuvieron con Usted. Llegó incluso, a permitirse el Lujo dé decirme.....Agustín, abandona esta lucha, hazlo por tu salud. Y yo me pregunto: Por qué no abandonó en su momento, su propia Lucha Señora Cantera?, ahora ya fuera del Infierno es muy fácil decirlo verdad?. Somos muchos los Sufridores, somos muchos los abandonados tras toda una vida al Ejército, somos muchos los que no hemos corrido su misma suerte. Así que Señora, permitame que le diga, que para hacer lo que hace en política, mejor, quédese en su casa que ya bien garantizada está, con su Pensión Vitalicia y así, de paso a otra persona que de verdad se involucre con los problemas derivados dentro de las Fuerzas Armadas por una Persecución, Abuso de Poder, Violación, etc...creo que lo merecemos, alguien que de verdad, se rompan la cara por los héroes de este País.

Sé, porque lo he vivido junto a Usted, que éstas, mis palabras en la Carta Abierta que le dirijo públicamente, más bien le producirá risas, que otra cosa. Pues bien recuerde cuando se ría, sus malos momentos. Lo acorralada que estaba sin ver salida, sin ver la luz, recuerde lo mal que lo pasó con su Maltratador, recuerde aquel día que incluso éste, la llegó a zarandear y textualmente, la abalanzó sobre su mismo vehículo, recuerde, cuando en aquella famosa reunión, tras Usted dar quejas verbales de lo que le estaba ocurriendo a sus Superiores Jerárquicos, vio como entraba en aquella sala, el Teniente Coronel Lezcano, portando su Arma Reglamentaria, recuerda como lo relata en su propio libro?, el miedo que pasó y se dijo hasta aquí, este tío me mata?, etc...Recuerde Señora Cantera, recuerde, no caiga en el olvido, por haber llegado en su Caso a la victoria final. Ahora, Injustamente y me atrevo a decirle que hasta, muy egoístamente por su parte Usted, solo se representa a sí misma, a nadie más.

Ya para terminar...Espero y deseo qué, aunque suene a Utopía, algún día me pueda enterar, que Usted tuvo la Sensibilidad suficiente, para ayudar a un Compañero destrozado Injustamente por Defensa aunque, sinceramente, y lo digo desde lo más profundo de mi corazón, y con conocimiento de Causa, lo dudo mucho, Señora Cantera. Siempre me inculcaron desde muy pequeño qué: Es de bien nacido, ser agradecido. Debería aplicarse esos principios básicos tan humanos. ¡Míreme a mi!, a pesar de lo Luchado, a pesar de lo Sufrido, y después de 5 largos años aún, con la gran incertidumbre de lo que ocurrirá con mi Caso, no debería pero, ahí estoy, ayudando y aconsejando lo mejor que puedo por mi experiencia, a muchos de mis Compañeros que asustados, se ponen en contacto conmigo desde todos los puntos de España, de forma muy discreta. Y mire Usted, yo no soy Diputado, y tampoco pertenezco a la Comisión de Defensa, no tengo el poder qué a usted le han otorgado y sin embargo, y me remito a palabras de esos mismos Compañeros, hago mucho más por ellos, que la propia Diputada por Madrid, en el Congreso de los Diputados, por parte del, Partido Socialista Obrero Español, PSOE, Doña Zaida Cantera de Castro. Aprenda y coja ejemplo, de cara a su futuro Político, reconduzca su carrera y, hágase de nuevo Valorar como lo que en su día fue, una Soldado del Ejército Español, ganándose de nuevo la confianza de cientos de Compañeros que ven en usted, su más próximo Salvavidas para no ahogarse, agarrándose a él, como clavo ardiendo.



Sin más, y deseando lo mejor para su vida muy Atte:



D. Agustín Ángel Fariña Peña, Ex Soldado Español, con Especialidad Fundamental, Infantería Ligera, qué Sirvió a su querida Patria, durante sus mejores 19 años de vida.



Un Saludo muy Cordial.