Carta de un militar de Tropa y Marinería temporal engañado, enfadado y disgustado con sus futuros gobernantes

Los militares de la escala de tropa y marinería temporales, que somos los únicos que somos cesados con una mano delante y otra detrás por cumplir 45 años, somos discriminados con nuestros homólogos de carrera en todo.

En especial, en retribuciones, que son mucho más bajas aunque hagamos las mismas funciones, estemos en la misma unidad, tengamos la misma antigüedad en el empleo y seamos del mismo empleo y en aperturas de expedientes psicofisicos.

Al ser temporales, si sufrimos una enfermedad o lesión en acto de servicio o estando en servicio activo en las fuerzas Armadas los temporales se nos abre a los 6 meses con la posible expulsión de las Fuerzas Armadas por falta de actitud psicofisica y en el 99% de los casos sin derecho a pensión alguna por enfermedad o accidente.

Mientras, a los que son de carrera dicho expediente psicofisico se les abre al año y si le declaran alguna minusvalía se van con pensión pasando a ser militares de carrera en retiro.

Lo único que pedimos es tener los mismos derechos que nuestros homólogos de carrera, dejar de ser novecientoeuristas, tener los mismos derechos socioeconómico-laborales que los demás ciudadanos españoles.

Nosotros los militares de tropa y marinería temporales somos los peor pagados de todas las administraciones públicas españolas, no se pagan las guardias, las imaginarias, las horas extras, la turnicidad, la nocturnidad y por trabajar fines de semana y festivos que esto pase a unos servidores públicos que están dispuestos a dar su vida por España es una vergüenza en pleno siglo XXI.

La satisfacción del deber cumplido no paga la hipoteca, no da de comer, no compra los libros y la ropa de los hijos.

Nosotros los militares no cobramos horas extras, un civil sí; nosotros los militares no cobramos turnicidad, un civil sí; nosotros los militares no cobramos nocturnidad, un civil sí; nosotros los militares no cobramos por realizar guardias de 24 h, un civil sí; nosotros los militares no cobramos por trabajar fines de semana y festivos, un civil sí.

De las tres escalas existentes en nuestras Fuerzas Armadas, oficiales, suboficiales, solo la Tropa y Marinería que no somos de carrera -el 85% somos temporales- somos cesados por cumplir 45 años, a un civil no, nosotros los militares de tropa y marinería temporales por estar de maniobras o comisión cobra 2,99 euros al día y le descuentan la comida, un civil cobra 10 veces mas y no le descuentan la comida.

Nosotros los militares de Tropa y Marinería podemos trabajar mas de 60 h semanales y mas de 2.000 h anuales sin ser compensados de ninguna manera y un civil entre 35,7 y 40 h semanales y si supera dichas horas es compensado económicamente.

Nosotros los militares de tropa y marinería, en especial los que somos soldados y marineros, no superamos en muchísimos casos los 1.000 euros mensuales y en algunos nuestra nómina neta es de 950 euros al mes y si se está de reducción de jornada la nómina baja hasta los 850 y 750euros al mes netos; un civil los supera con creces.

Nosotros los militares no tenemos derecho a huelga, a sindicarse, no podemos hacer peticiones colectivas; un civil si.

Nosotros los militares somos privados de libertad por cualquier cosa; un civil no.

Nosotros los militares podemos ser sancionado por cualquier cosa económicamente y trabajar esos dias sancionado gratuitamente; un civil no.

Nosotros los militares estamos muchos meses fuera de su casa y de España jugándonos la vida por todos vosotros para que tengan seguridad, libertad y vivir en un Estado de derecho y democrático todos los ciudadanos españoles; un civil no.

Nosotros los militares desde hace 13 años que no se nos sube el sueldo; a un civil se le sube todos los años gracias a que tienen sindicatos y convenios colectivos. Nosotros los militares no podemos pertenecer a sindicatos ni sindicarse e igualmente carecemos de convenios colectivos.

Todos los militares y especialmente nosotros de la categoría de Tropa y Marinería tenemos muy limitados algunos derechos fundamentales, en particular nuestro derecho a la conciliación familiar siempre ligadas a las cuestionadas «necesidades del servicio»; un civil no.

Un militar tiene siempre una muy alta movilidad geográfica, un civil no.

Todo esto y más es lo que diferencia a un militar de un civil, a un trabajo de la profesión militar. Los militares también somos ciudadanos españoles y nos merecemos los mismos derechos y libertades que los demás españoles.

El pacto de coalición firmado el día 30 de diciembre de 2019 para formar gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos nos han olvidado, nosotros los y las militares también somos ciudadanos y ciudadanas españoles y españolas.

Es una vergüenza cómo en dicho documento firmado han olvidado incluir los cambios y mejoras en todos ámbitos laboral, económico, social... que pedimos los militares de tropa y marinería temporales: acabar con la temporalidad y que se nos incluya en la actual ley de carrera militar al igual que están los militares de tropa y marinería permanentes para acabar con la discriminación por ser cesados por cumplir 45 años, algo inaudito en cualquier trabajo del sector civil privado y de las demás administraciones públicas españolas.

Pedimos estar en la misma ley de carrera militar en la que están incluidos los suboficiales y oficiales y militares de tropa y marinería permanentes; pedimos también que la justicia militar y el código penal queden suspendidos en tiempos de paz y que sea la justicia ordinaria la que se encargue.

Pedimos que los militares que hayan sufrido una enfermedad o accidente en acto de servicio o sirviendo en las fuerzas Armadas tengamos unas pensiones dignas y actualizadas, pedimos tener unas retribuciones parecidas a las que perciben los miembros de las FCSE.

Pedimos también que nuestros compañeros/as de tropa y marinería y oficiales de complemento que actualmente son reservistas de especial disponibilidad (RED) sean reactivados y pasen a ser militares de carrera si así lo desean.

Por eso el día 8 de febrero nosotros los militares de tropa y marinería de la Unión de Militares de Tropa (UMT) asociación mayoritaria en la escala de tropa y marinería inscrita en el RAPFAS con representación en el Consejo de personal de las fuerzas Armadas (COPERFAS) nos vamos a manifestar ejerciendo nuestro derecho a manifestarnos para que toda la clase política y toda la ciudadanía española sepa la verdadera y grave situación por lo que estamos pasando y para que sepan que nosotros los militares de tropa y marinería somos también [email protected] españoles/as a dicha manifestación están invitados todos los militares y todas las asociaciones militares que quieran y sus familiares, juntos más fuertes y poderosos.

CARTA DEL SOLDADO RAUL L. T. , MILITAR DE TROPA Y MARINERÍA TEMPORAL ORGULLOSO DE SER SOCIO Y DE ESTAR COMPLETAMENTE COMPROMETIDO CON UNIÓN DE MILITARES DE TROPA (UMT) Y ENGAÑADO, DISGUSTADO Y ENFADADO CON SUS FUTUROS GOBERNANTES