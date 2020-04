El confinamiento en Asturias es caótico

Me pongo en contacto con vosotros porque aquí en Asturias, esto del confinamiento y el paro a empresas es un cachondeo, donde Barbón hace lo que quiere en contra de las decisiones cada vez más caóticas de su presidente de partido y del gobierno.El Presidente de la comunidad de Asturias y la delegación de gobierno han decido, por libre, saltarse el decreto del Gobierno del 29 de marzo e indicar ellos mismo que empresas se pueden saltar la cuarentena y cual no, sean o no sean esenciales para esta crisis sanitaria.

Me parece bien que no cierren la empresa pesada de Asturias, porque sus costes son altos, pero Barbón nos toma por idiotas. Hace dos días pedía la paralización total de la economía en Asturias no esencial, y ahora que el Gobierno ha decidido pararla entonces Barbón se cree por encima de la urgencia sanitaria decidiendo él que empresas tienen que ir a trabajar y cuales no, sean o no esenciales. Es decir, que personas se pueden saltar el confinamiento y cuales no.Yo soy una de las personas que, sin hacer ningún trabajo esencial para la crisis sanitaria, me puedo saltar el confinamiento e ir a mi puesto de trabajo porque así lo ha decido un presidente de una comunidad por encima de un decreto del gobierno por un estado de alarma, poniéndome yo en peligro y a mi familia. Es tan caótico todo que alguna de las grandes empresas ha decidido no abrir porque no saben muy bien que hacer, si hacer caso a Barbón o a Sánchez.

Me parece vergonzoso que trabajadores no esenciales para la crisis sanitaria puedan ir a trabajar porque un presidente de una comunidad decida saltarse un decreto y no pase nada. Me parece una vergüenza que mientras muchos negocios y empresas están cerradas, algunos presidentes de comunidades, en este caso Asturias, puede hacer lo que le da la gana.