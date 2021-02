Daños colaterales de la pandemia

Sabemos y reconocemos que los efectos de la pandemia pesan ya sobre todos nosotros, y, sobre todo, sobre el personal sanitario, no sólo a nivel físico, sino también a nivel emocional. Pero, por ello, no deben de mostrar contra la población que acude a ellos su rabia por todo lo que está pasando.

Lo digo, porque están pasando casos concretos, por ejemplo, esta semana que estamos del mes de Febrero, en plena tercera oleada de la pandemia, ocurrió en un Centro de Salud de nuestra Comunidad: había un grupo muy reducido de personas, en concreto, 3 personas esperando ser atendidos en enfermería, dentro de dicho Centro de Salud, y, tras la ventanilla de la entrada al ambulatorio habían 5 sanitarios. Por supuesto, la gente que estaba esperando en enfermería al no conocerse entre ellos estaban callados, y se oía perfectamente a los sanitarios hablar en voz bastante alta como si en un mercadillo estuvieran (se olvidaron del “Silencio Por Favor”), y se escuchó como uno de ellos relataba así:

“Ayer aquí parecía la procesión de Semana Santa, estuvimos hasta las 4 de la tarde para vacunar a la gente mayor, y, entre que a unos les costaba para subir y lo lentos que iban los otros, lo que yo digo, la Semana Santa en procesión, y todo para que les vacunasen “agua”, porque es lo que se está vacunando ahora mismo: agua”

¿Están vacunando según ellos “AGUA”?¿Qué me están contando? ¿Qué es eso de que se burlan de la gente por favor, que estamos en una situación que a nadie les ha gustado vivir, y encima que digan lo del AGUA? Es vergonzoso, es indignante.

Pienso que es intolerable que a la población se nos agreda emocionalmente, de la misma manera que también es intolerable e indignante que al personal sanitario se les agreda física o verbalmente.

Entiendo que estamos todos cansados, pero si no son capaces de estar a la altura de la lucha, pues que no estén en ese puesto de trabajo y así que no nos perjudiquen al resto de la población que también estamos asustados, y necesitamos creer que las vacunas formarán parte para ayudarnos a vencer esta pandemia, y, nos negamos totalmente a creer que las vacunas sean solo “agua”.

Entonces mi pregunta será: Si ya están algunos colectivos sufriendo este tipo de daño colateral en plena tercera oleada, ¿Qué va a pasar cuando venga la cuarta oleada de la pandemia?