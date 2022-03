La desolación de Beltrán

Seguramente en la vida de un responsable público como es el señor Fernando Beltrán Blázquez, hay momentos en los que vivir en primera persona como un AMPA de un centro educativo público no atiende a razones, después de haber privado de la difusión y explicación del Plan Director al 80% de los padres, debe ser descorazonador.

Todo empezó cuando el AMPA DEL CIERZO, anunció la realización de una charla incluida dentro del “Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos”, una actividad que procede de un recurso de la administración General del Estado, esto es pagado con los recursos de todos los ciudadanos, deciden que iba a ser solo para los padres asociados en esa Asociación, esto es unos 300 padres de un total de 1.077 censado, según la dirección del centro.

Esta circunstancia se puso en conocimiento del Capitán de la Guardia Civil J.A.G.C. y Coordinador de dicho Plan, por la que tomó cartas en el asunto y “…se han mantenido entrevistas telefónicas y reunión presencial con Dirección del centro y entrevistas telefónicas con responsables de AMPA “El Cierzo” y FAPAR al objeto de que todos los padres de alumnos tengan acceso a las charlas que imparta Guardia Civil”.

Algo que no solo no funcionó, sino que días después y utilizando los recursos que puso a su disposición la directora del centro educativo, enviaba por el correo electrónico del colegio, a todos los padres (esta vez sí), su postura al respecto “RECORDAMOS que tanto a ésta pasada, como a las próximas charlas programadas, SÓLO tendrán acceso las familias asociadas a la AMPA DEL CIERZO”, el AMPA dirigida por Natalia Ferrero, no solo no rectificaba, sino que persistía en su posición de excluir a los padres que no pertenecían a su Asociación.

Después de esto ya solo cabía acudir al Subdelegado de Gobierno, que es el responsable último de la implantación del Plan en la provincia de Zaragoza, teniendo el pasado día 25 de febrero una reunión con la Directora del CEIP GIL TARIN, Pilar Roldán y personas del AMPA, pero los esfuerzos del señor Beltrán por reconducir esa postura excluyente, han sido infructuosos, asumiendo lo “lamentable” de la posición de los padres del AMPA.

También es sumamente destacable el silencio clamoroso de la concejalía de Educación del Ayuntamiento de La Muela, que hasta el día de hoy no se ha pronunciado, tan solo la respuesta electrónica y automática del sistema de registro.

En definitiva, una Asociación de padres, la del AMPA DEL CIERZO, que en un intento de forzar a todos los padres a darse de alta en el AMPA, se apropia de una actividad de vital importancia para todos los padres de alumnos, utilizando medios públicos y por tanto pagados también con los impuestos de los padres excluidos de la actividad. Todo ello a sabiendas de que entre sus fines está el de colaborar con las actividades del Centro dirigidas a la Comunidad Educativa o promover la participación. Ahora en una huida hacia delante debido a su postura, deja a todos los padres sin la posibilidad de asistencia a estas charlas.