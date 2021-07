Discriminación en institutos y escuelas catalanas

Los EEE, somos Personal de Atención Educativa (PAE), que atendemos la diversidad en los centros educativos públicos catalanes. Dentro del PAE también están los técnicos de integración social (TIS) y los técnicos especialistas de educación infantil (TEEI).

Me quejo del trato DISCRIMINATORIO comparándonos con el resto de personal docente cuando en el confinamiento a los docentes se les entregó un ordenador y al P.A.E., no. Esto se hace aún más visible cuando se acerca el final de curso y los docentes no tienen la obligación de estar en los centros y nosotros sí. Y más, después de este curso tan intenso y diferente por culpa del COVID-19. En lugar de recibir reconocimiento de los equipos directivos, volvemos a recibir discriminación por su parte y por el Departament d’Ensenyament, y encima tenemos que escuchar como alardean del Decreto de Inclusión y no cuidan a los trabajadores que lo hacemos posible.

LOS P.A.E. DECIMOS BASTA !!!