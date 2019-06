Por favor, arreglen Teruel

Somos niños del Colegio Victoria Díez de Teruel, de sexto de Primaria. Las carreteras de Teruel necesitan dinero para ser mejoradas, porque están desgastadas. Estamos cansados de que el tren no pueda circular en buen estado en Teruel.



Nuestra ciudad es de las pocas que no está conectada por tren con Madrid. Queremos fondos para mejorar las vías, las carreteras y la conexión con otras ciudades. Sabemos que tenemos pocos votos, que un barrio de Barcelona tiene más votos que nosotros, pero ser pocos no resta derechos.



A todo el que nos quiera o pueda ayudar: mejoren el reparto del dinero, pedimos por favor que puedan mejorar Teruel. Queremos conectarnos al mundo, porque Teruel Existe.