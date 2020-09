Mi hijo no tiene universidad para matricularse

Quisiera exponerles la experiencia mi hijo Álvaro con la EBAU 2020

Mi hijo terminó el bachiller con Matrícula de Honor, solicitó 6 carreras con un punto y medio por debajo de la nota de corte del 2019 para que no tuviera problemas a la hora de ser admitido.. y se ha quedado fuera de TODAS las Universidades, por lo que no puede cursar ninguna carrera.

Este año, han subido las notas de acceso a las universidades de la Comunidad de Madrid entorno a 2 puntos.. con respecto al año 2019. Algo que no se entiende ya que lo normal es que suban entorno a medio punto.

En el caso de mi hijo lleva con esa media desde 1º de la ESO. ¿Y ahora qué? Pues volvemos a hacer la EBAU porque un 12,458 no ha sido suficiente puntuación… Es la recomendación que le han dado sus profesores que no se creen el despropósito de la situación.. y ver si para el año que viene puede entrar en la Universidad.

Actualmente, NO TIENE UNIVERSIDAD PARA MATRICULARSE, creo humildemente que un alumno con estas posibilidades, no debería quedarse fuera de estudiar un Grado, si es eso lo que desea porque se hayan disparado los puntos de carrera y no pueda reconducir la situación.

En la Universidad Carlos III, es el número 1 de la lista de espera pero nos dicen que lo tiene complicado, que ha tenido mala suerte… que se tome un año sabático… que haga una FP Superior… que estudie idiomas… que trabaje y coja experiencia…

El resto de universidades, que también ha solicitado grado, (Politécnica, Autónoma, Complutense, Alcalá de Henares), sólo ha contestado la Politécnica con un NO admitido. En las demás, está en lista de espera con números que van del 25 al 100… Impresionante!!!

Ha pasado de querer hacer un grado determinado a solo pedir que le dejen estudiar un grado relacionado con las matemáticas o con la salud que es su pasión… UNA VERGÜENZA!!

Quisiera hacer llegar mi queja ante las Instituciones Públicas pertinentes, para que sean conscientes de lo que ha provocado sus tomas de decisiones...