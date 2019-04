Una historia espeluznante

—Hola Arturo, ¿Qué me querías contar?

—Te quería contar que en el año 1.973 me iban a desahuciar por no poder pagar el alquiler, era tal mi desesperación al tener un hijo de seis meses, que estaba dispuesto a todo. Entonces, aunque con miedo por la dictadura, decidí en plan combativo presentarme en la Delegación de la Vivienda y allí, exponer el problema que me acuciaba. Aquella secretaria, viendo mi realidad, me escuchó con paciencia y después de unas palabras de aliento, me dio una solicitud que rellene en seguida. A los cuarenta días, me entregaron una vivienda nueva, me dispensaron dos años de pago para que la amueblara y después, 1.500 pts. (9 Euros) al mes durante 25 años para tener la propiedad. Estoy hablando de la barriada de La Palma en Málaga, que de una vez, se entregaron 1064 pisos para arreglar otros tantos problemas, España quedó llena de macro barriadas como esta. Los políticos deberían tomar nota sobre todo D. Pablo Iglesias, para no animar a los ocupas y de paso, estudiar las leyes dictatoriales del dictador, especialmente la del alquiler, que prohibía subir los precios dejándolos congelados, hasta que llegó el difunto ministro socialista Boyer y liberalizó los alquileres. El que tenga oídos, que oiga y si no, que lea la verdadera Historia y no…..la otra.

—Gracias amigo Arturo ¿Me das permiso para publicar esto?

—Por supuesto y que sepan los jóvenes de España, que entonces se hicieron cinco millones de viviendas a precios irrisorios y ahora, en vez de hacer vivienda social, se gastan el dinero en administraciones paralelas para colocar a los políticos porque en Madrid, no cabían todos.