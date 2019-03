Homeopatía y cambio climático

Vamos a ver las similitudes y diferencias entre la gente que cree en la homeopatía y los que se empeñan en negar el cambio climático... Mirad, aunque la ciencia descarte que la homeopatía sirva como medicamento, lo que es cierto es que hay gente a la cual el efecto placebo le sienta bien, esto es así. Pero qué sucede si usan la homeopatía para curar una enfermedad grave? Pues la respuesta no es muy optimista... Es decir, creer en la homeopatía no es malo siempre que no sea para tratar algo grave. También mejor no usarla como método anticonceptivo...

Ahora veamos el tema del cambio climático: En este caso, la gran mayoría de datos científicos indican que el clima está cambiando a un ritmo más elevado de lo normal por nuestra culpa. Aquí vemos una similitud, pues en ambos casos el método científico hace su trabajo. Pero bueno, imaginemos que el cambio climático es una conspiración de la izquierda política (los científicos son de izquierdas? a qué se dedican los de derechas?) y que todo esto es una exageración y tal, y que nos negamos a observar los datos.

Es decir, imaginemos que es una creencia sin fundamento científico, como la homeopatía. En este caso, debido a este "timo", la gente empieza a preocupar-se por el estado grave planeta, contaminar menos, consumir menos, reutilizar, reciclar, etc. Ya hemos visto que con enfermedades graves los métodos de curación pseudocientíficos son nefastos...

Y aquí va la pregunta: si realmente, según algunos (la mayoría de derechas), el cambio climático no existe, qué hay de malo en pensar que sí y en cambiar nuestro estilo de vida para cuidar a nuestra Tierra, nuestra casa, y ser sostenibles para que nuestros hijos vivan en un mundo mejor? La respuesta es como la cantidad de principio activo que trae cada bolita de homeopatía: NADA.