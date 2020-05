Incongruencia en la Fase 1 de la desescalada

Hay un aspecto de la fase 1 de desescalada que no tiene ningún sentido.

Se puede visitar a amigos y familiares en casa ajena dentro de la provincia y en cambio no puedo ir a mi segunda residencia en la misma provincia para esta yo solo o con mi familia.

No tiene ninguna lógica, lo mires como lo mires...esto no puede estar bien meditado, o se permiten las 2 cosas o no se permite ninguna .



Podrían comentarlo en algún articulo, el gobierno rectifica si se da cuenta que ha metido la pata y la prensa se lo recuerda.