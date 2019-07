Injusticia con los mayores de 45 años en las Fuerzas Armadas

Quiero exponer un tema del que muchos han oído hablar, sobre todo de un tiempo a esta parte, que algunas asociaciones militares de la escala de tropa como "45 sin despidos" , o algunas asociaciones como "Jusapol" de miembros de la Policía Nacional y Guardia civil han mencionado esta problemática de despidos, o finalización de compromiso de larga duración a los 45 años de los miembros de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, dejando a este personal en la calle después de entregar sus mejores años al servicio de España.

Estos días hemos vivido con impotencia una serie de incendios a gran escala por todo el territorio nacional, desde Tarragona, Ávila, Toledo.... Incendios donde un gran número de efectivos han sido movilizados, desde: Bomberos, Brif, Guardia Civil, Policía Nacional, Suma, UME...

La incoherencia se produce cuando se ve la entrega y con esto me centro en los miembros de la Unidad Militar de Emergencias, al ver como sus miembros se dejan la piel, arriesgan su vida, y viven varios días alejados de sus familias, para ayudar a nuestra sociedad codo con codo con el resto de efectivos homólogos en el campo de la extinción de incendios forestales en este caso y de emergencias en general.

Mi reflexión se produce al preguntarme: ¿por qué estos hombres y mujeres hoy pueden estar así luchando y demostrando sus capacidades y profesionalidad, y mañana al cumplir 45 años ya no son válidos? ¿Por qué sus otros compañeros, bomberos, Brif, agentes forestales, Guardias Civiles... Si pueden seguir con 46,47,48...desempeñando sus funciones?

Los miembros de la UME que, de todos, son los únicos que pasan pruebas físicas anuales, son desechados,

perdiendo ellos su trabajo, sus unidades a ese personal formado en emergencias, y España a miembros de esa unidad que se ha ganado nuestro respeto, nuestra gratitud y sobre todo nuestra ADMIRACIÓN.

No señores, no es normal, ni entendible que un político sea cual sea su ideología crea que por cumplir 45 años una persona no es válida para efectuar un trabajo. La sociedad cambia, el hombre y la mujer cambia y la capacidad o no de efectuar un trabajo lo deben marcar las condiciones, psicofísicas y académicas del individuo y no el número que marca su DNI.

Esta ciudadana, vio a hombres y mujeres de diferentes edades, luchando por salvar nuestros hogares, vio como no retrocedieron ni un paso en el cumplimiento de su deber, y sintió orgullo de ver como cansados, sucios y reventados sonreían y agradecía las muestras de cariño, y todos los detalles que la población tenía con todos ellos.

Confío en que todo esto cambie en algún momento y España no, (porque la sociedad ya lo hace), sus dirigentes, sepan devolver la entrega de esos hombres y mujeres sirviendo a España.