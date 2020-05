¿Y los mayores de las residencias cuándo?

¿Cuándo van a llegar sus medidas de alivio?

Cuándo se van a dignar nuestros gobernantes, tanto del Gobierno Central cómo de la Comunidad de Madrid, en pensar un poco en los mayores que están recluidos y olvidados en sus habitaciones de las residencias, pasando días interminables sin poder salir ni siquiera un rato al aire libre.

En éste colectivo, los políticos no se han complicado la vida, están haciendo lo fácil, dicen: "encerrados hasta que pase la pandemia no corren peligro", sin pensar, o lo que es peor, pensando, pero dándoles igual, que los que no mueran por la nefasta gestión que se está haciendo en las residencias, cuando pase la pandemia les tienen que ingresar en un psiquiátrico.

Claro, es un colectivo que les da igual; no crean riqueza, no protestan, y la gran mayoría ni vota. ¿Para que se van a complicar la vida?, poniendo los medios para crear medidas de alivio a su prolongado encierro. "Que sigan sin salir de sus habitaciones que son un grupo de riesgo". Con esta frase se justifican su falta de acción, y posiblemente sus conciencias.

Si de verdad estos políticos que nos ha tocado sufrir, tuvieran un mínimo de sensibilidad social y se preocupasen un poco de sus ciudadanos, sobre todo de los más indefensos, tendrán que ir pensado, y urgentemente, en aliviar la situación de aislamiento que están sufriendo. Tienen que organizar dentro de las residencias, salidas a los jardines o espacios abiertos que tienen muchas de ellas, lógicamente con las medidas de precaución necesarias (mascarillas, distancia de seguridad y vigilancia de las auxiliares, entre otras). Una hora al día seria devolverles vida, y si debido a la organización de la residencia no se pudiera todos los días, podría ser en días alternos, el caso es que se empiece a aliviar un poco a esos mayores.

Todos los familiares que tenemos algún mayor en una residencia esperamos que las autoridades sanitarias le hagan comprender a los políticos que el no contagiarse del Covid 19 es muy importante, pero la salud mental también y que con las medidas de precaución adecuadas no tienen por qué producirse más contagios.