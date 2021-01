Pandemia sin líderes fuertes

No deseo el mal a nadie. Pero qué medidas se tomarían si entre los miles de fallecidos estuviera un presidente o un ministro. ¿Cómo es posible que los políticos sean tan ruines de seguir gobernado únicamente mirando sus intereses electorales? Produce vergüenza y sonrojo comprobarlo día a día, al tiempo que no paran de subir los enfermos y fallecidos por Covid. Por respeto, por responsabilidad y por humanidad: Por favor dejen de lado los votos y piensen en las personas, en cada una. No somos entes, somos hombre y mujeres que merecemos un gobierno mejor.

