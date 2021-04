Reclamamos nuestro derecho a la igualdad y a la salud en los exámenes de la UNED

La plataforma #uneddiscrimina se pone en contacto con ustedes para trasladarles nuestra más absoluta repulsa hacia la decisión unilateral por parte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de realizar a los alumnos de Acceso a la Universidad +25/ +45 los exámenes finales de forma presencial, pero no así a los de Grado, Microgrado, Máster y CUID a los cuales se les va a realizar de forma online, atentando a nuestro parecer contra el derecho a la igualdad de todos los alumnos de una misma Universidad (art. 14 de la CE ) y presentando un grave problema de salud dada la situación sanitaria existente.

Por todo ello les comunicamos:

Que tras trasladar nuestro descontento a la propia UNED en primer lugar nos indican que existe una presunta Ley por la cual los exámenes deben ser realizados de dicho modo (la cual no existe), posteriormente se nos comunica que es el Ministerio de Educación y tras ello que dicha decisión se debe a un acuerdo con CRUE y el Ministerio de Universidades.

A todo ello y tras comunicarnos con dichos organismos quisiéramos comunicarles que disponemos de documentos que certifican que el Ministerio de Educación y el de Universidades no tienen competencia acerca del modo en cómo debe la UNED realizar la prueba de Acceso a la Universidad.

Que el Ministerio de Educación únicamente tiene potestad respecto al contenido de dichos exámenes y de que éstos se lleven a cabo.

Que disponemos de un e-mail enviado por la propia UNED dónde se indica que si realizasen dichos exámenes en formato online perderían PRESTIGIO.

Por todo lo expuesto reiteramos en que son ellos únicamente los responsables de que la prueba de acceso se lleve a cabo en dicha modalidad y que dadas las circunstancias sanitarias motivadas por el COVID19 no vemos coherente que los exámenes se realicen presencialmente poniendo en riesgo la salud de alrededor de 10.000 alumnos más sus familiares por consiguiente, disponiendo de una herramienta para hacerlos de modo online con total seguridad y financiada por el Estado.

El calendario de exámenes que se nos ha facilitado aglutina todos ellos en 3 días (27,28 y 29 de Mayo); destacar que hay aulas en las cuales no existen ventanas para poder asegurar la ventilación necesaria y en las que además el metro y medio de seguridad no se garantiza por la falta de espacio de las mismas.

Indicar a su vez que el sábado día 29 de Mayo se aglomeran tres exámenes seguidos de diferentes materias desde las 9 hasta las 12 de la mañana donde se nos ha comunicado que no podremos movernos de nuestros asientos durante esas tres horas ni para beber agua, estirar las piernas o acudir al aseo.

No teniendo en cuenta por tanto las necesidades fisiológicas de sus alumnos.

Las restricciones de movilidad y las relativas a las relaciones sociales son elevadas en todo el territorio nacional y no resulta razonable a nuestro entender que no podamos salir de nuestras Comunidades, que exista un toque de queda establecido y que no podamos reunirnos con nuestros familiares en caso de no ser convivientes, pero si podamos juntarnos alrededor de 200 – 300 alumnos (en el mejor de los casos) por aula, cuando existe una opción segura llamada AVEX donde nadie se tiene que exponer innecesariamente a contraer un virus para el cual la mayoría de los alumnos no hemos sido vacunados.