Reflexiones en voz alta: las “verdades” de los políticos

Posiblemente, debido a mi antigua profesión, no dejo de reflexionar y someter a crítica racional las “verdades” de los políticos . Aunque comprendo las enormes posibilidades del “pensamiento”, no dejo de admirarme de la simpleza o falta de profundidad de muchas actitudes de los seres humanos.

Ejemplos:

-¿Por qué Vox será culpable de que gobierne otra vez Carmena? ¿Por no doblegarse a las intransigencias de los “demócratas” PP y Cs? ¿Y si lo tratasen como un partido que ha sido votado por muchos españoles, reconociendo sus derechos a negociar como representante de sus votantes? ¿No serían culpables los del PP y Cs del desprecio a Vox y sus votantes, facilitando así la continuidad de aquellos a los que censuraron antes de las elecciones? ¿Siguen necesitando una cabeza de turco para cubrir sus indigencias, negligencias y sus ansias de poder, sin preocuparles lo mejor para los ciudadanos Aparte del daño que hacen, ¿no se dan cuenta de que, aunque muchos votantes, aún no sean conscientes de sus maniobras, puede que con el tiempo abran sus ojos y vean? -Recuerdo que, estudiando yo Latín , aprendí un aforismo que decía “pares cum paribus facillime congregantur”, que en mi pueblo lo traducían “las buenas yuntas Dios las cría y ellas se juntan” y desde un ángulo distinto “dime con quién andas y te diré quién eres”.

Todo esto me ha llevado a la reflexión siguiente: el que se junta con un granuja, falso, mentiroso, narcisista preocupado sólo de su ego... es porque éticamente le parece bien y él haría lo mismo. ¿O será para llevarlo al buen camino? Siendo yo catedrático de Instituto me admiro de las actitudes de algún catedrático de universidad, que no caiga en la cuenta de lo que yo reflexiono. ¿O no será buena mi reflexión y me estoy equivocando? Que unos pobres ignorantes no se den cuenta o no quieran lo entiendo, ¡pero personas tan cualificadas!

-¿El Congreso es la cumbre representativa de la soberanía de los españoles? Entonces, ¿por qué la manipulan unos cuantos despreciando a compañeros elegidos legítimamente, como ellos?