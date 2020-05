Segundas residencias: al Gobierno solo le interesa Madrid

Solo quiero quejarme de que parece ser que al gobierno solo el interesa Madrid y su provincia. Con respecto a la desescalada no todos tienen la segunda residencia en la costa.

¿Por qué no puedo ir a mi segunda residencia que está a 63 km. en la provincia de Castellón viviendo en Valencia?. O una familia que viva en Zaragoza y la tenga en Teruel, etc. ¿Por qué tiene que girar todo alrededor de Madrid?. Estoy harto, tengo mi casa a 63 km. de Valencia, en la provincia de Castellón y hace 2 meses que no se cómo está. Esa es mi queja. Muevan está discriminación. La mayoría de segundas residencias están a menos de 100 km.