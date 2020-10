Sin viajes en autobús por el estado de alarma

Me dirijo a Ustedes para solicitarles que publiquen la situación que ha provocado la aplicación del estado de alarma en Madrid a personas que no pueden permitirse otra manera de viajar salvo el autobús interurbano.

A Madrid se puede venir en avión desde cualquier parte del mundo sin controles sanitarios pero desde Barco de Ávila no, aunque no vivas en alguno de los 9 municipios confinados. Y lo peor el Ministerio de Fomento que tiene la obligación de mantener el derecho a la movilidad de todos los españoles también ha suspendido el trayecto entre Barco de Ávila y Plasencia, zonas sin estado de alarma, por el hecho de que el autobús de la empresa Cevesa salía de Madrid.

Este es el modo en que se mantienen desde el Estado los derechos de los españoles, vivimos en una democracia no estamos en guerra pero algunos españoles no pueden moverse con libertad en su país aunque en los lugares donde viven no haya alarma sanitaria.