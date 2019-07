El pasado 19 de julio, por motivos familiares, me desplacé al aeropuerto a la terminal T2 de El Prat para coger el vuelo a Granada VY2016 de Vueling que debía salir a las 20,30 horas. A la hora de embarcar, cambian la puerta de embarque y nos comunican que hay over-booking y que van a dar una compensación a los que cambien o cancelen el vuelo. Retraso.



Como tenía embarque preferente, finalmente logro pasar el embarque y nos conducen a un autobús, que nos lleva a la terminal T1, a pie de pista, a un avión sobre el que, una vez aposentadas las casi doscientas personas del vuelo, nos comunican que tiene una avería y no va a poder volar. Nuevo retraso.



Posteriormente nos comunican que nos desvían a Málaga en lugar de llevarnos directamente a Granada.



Con otro autobús nos vuelven a llevar a otro avión, creo que de nuevo a la T1. Son las once de la noche y se embarca de nuevo. Yo ya he perdido el alquiler del coche que tenía contratado en el aeropuerto de Granada, ya que este cierra a las 11 de la noche.



Pasadas las 11 horas, sin despegar el avión, decido no viajar y reclamar a VUELING. Efectúo la reclamación nº 5365648, y la persona que nos atiende nos dice que he sido yo el que he decidido no volar, por lo que no procede ninguna reclamación.



Comentando esta situación en redes sociales, me doy cuenta de que este caso que le expongo es más habitual de lo que parece, y que el desvío al aeropuerto de Málaga, cuando se tiene contratado ir a Granada, no es un hecho excepcional. Siempre hay una razón.



Con esta carta quisiera poner en aviso a posibles clientes de esta aerolínea sobre lo que se pueden encontrar: van a ser tratados como un número, con una sonrisa, eso sí, y después de varias horas de retraso les pueden llevar a un aeropuerto diferente del contratado, en el que proseguir su particular peripecia. Todo legal y con una sonrisa. En la escalera de los aviones una frase: "vive una nueva experiencia". Lo han conseguido con el coste de perder un cliente de por vida.

Rafael López Adam