Vuelta a la oficina sin protocolos de seguridad

El motivo de mi carta es para exponer una realidad que está ocurriendo en muchas empresas, (como en la mía), y de la que apenas se está hablando. Se trata de la falta de medidas de seguridad ante el virus para la vuelta presencial al lugar de trabajo.

En mi caso, se ha estado realizando teletrabajo, pero actualmente la instrucción es que a partir del 1 de Septiembre, la plantilla, en su totalidad, se tiene que incorporar a las oficinas, en el horario habitual, hora de comida de por medio. Todo, como si no existiera una pandemia. Mi trabajo y el de muchos de mis compañeros, se puede seguir realizando desde nuestras casas sin ningún problema, por lo que esa vuelta presencial es una medida a todas luces, innecesaria, más aún cuando las únicas medidas de seguridad con la que contamos es con hidrogel y mascarillas. No se ha adaptado el lugar de trabajo: no hay suficiente distancia entre las mesas, no hay una adecuada ventilación, ni siquiera se conoce la frecuencia de la desinfección, y en áreas de usos comunes, como el comedor, la responsabilidad recae exclusivamente en el empleado.

Ante esta situación, los empleados ¿qué podemos hacer?, nada, porque no se exigen responsabilidades a empresas irresponsables como la mía. Pido que el gobierno tome medidas para asegurar una reincorporación segura, revisando los protocolos a aplicar en las empresas, y no dejando que sea el criterio individual de éstas las que primen, asegurando que unos correctos protocolos se cumplan para garantizar la seguridad de los empleados.