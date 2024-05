Alcorcón- Burgos: horario, canal y dónde ver por TV el partido de la Liga Hypermotion

El Alcorcón recibirá al Burgos en el Estadio Municipal de Santo Domingo. El equipo local es el vigésimo clasificado, aunque todavía no está todo perdido, lo tiene muy difícil ya que están 3 puntos por debajo del descenso. El Burgos es undécimo, ya no se juegan nada importante en la última jornada que queda, tienen el play- off de ascenso muy lejos, al igual que el descenso.

El Alcorcón no ha ganado ni un partido de los últimos 6, por lo que han llegado a la última jornada con muy pocas opciones de poder salvarse, pero todavía con algunas, necesitan una victoria y que sus rivales pierdan.

El Burgos ha perdido 2 de sus últimos 3 partidos, estos resultados les han alejado por completo de la posibilidad de meterse en los puestos que dan acceso a play- off de ascenso, ya no se juegan nada en la última jornada.

Horario y dónde ver el Alcorcón- Burgos

El partido Alcorcón- Burgos correspondiente a la jornada 42 de LaLiga Hypermotion se disputará el domingo 2 de junio a las 16:15. Se podrá ver en LaLiga TV Hypermotion.

Alcorcón

Burgos

El Tenerife visitó al Burgos en El Plantío. El equipo visitante se adelantó en el minuto 28 con gol de Enrich desde el punto de penalti, pero en el minuto 86, con un gol en propia puerta de Mellot, el Burgos consiguió el empate.

Resultado Anterior

Se enfrentaron por la jornada 15 en El Plantío. El Alcorcón consiguió adelantarse en la primera parte con 2 goles, uno de Lara en el minuto 11 y otro de Addai en el 19. En la segunda parte, el Burgos consiguió darle la vuelta al partido y al marcador, lo hizo con 4 goles en 17 minutos, estos fueron de Ojeda, Niño, Elgezabal y Álex.