Así han quedado las semifinales del Masters de Roma

Ya sólo quedan los 4 mejores del torneo, hace más de una semana se empezó a jugar el Masters de Roma, ahora ya quedan tan sólo 2 rondas para saber quien va a ser el ganador de este prestigioso campeonato, uno de los más preciados del calendario ATP. Los resultados más sorpresivos fueron los de los 2 chilenos, Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry

Alejandro Tabilo- Alexander Zverev

El jugador de tenis chileno demostró una gran solidez y en el primer juego, con un excelente servicio, dejó a su rival en cero. Después, ocurrió un momento crucial en el que Zhang sacó abierto, el chileno respondió correctamente y el chino lanzó la pelota larga. En el siguiente juego, Tablo consolidó la diferencia al marcar 5-2 a su favor. Durante el set, Zhang tuvo problemas físicos y solicitó asistencia médica en dos ocasiones. Aunque logró mantener sus puntos, no volvió a recuperar el quiebre, lo que permitió a Alejandro Tabilo ganar con un 6-4 con un ace. El chileno finalizó el primer set con un marcador final de 6-3 a su favor. Tabilo mantuvo su alto nivel en el segundo set. Al principio, rompió el servicio de Zhang y en el siguiente juego, consolidó el quiebre, cerrando el set con un marcador de 6-4.

El marcador final fue 6-4 y 6-3 con el que el alemán se impuso a Fritz, que ocupa el puesto 13 del mundo, después de que Zverev convirtiera su primer punto de partido tras una hora y media de juego. El jugador de 27 años ni siquiera dejó que un doloroso resbalón en la pista, ligeramente húmeda, le apartara de la competición. Zverev tuvo que recibir tratamiento en su mano izquierda tras caerse, pero aparentemente pudo continuar el partido sin mayores dolores. Sascha comenzó el partido con fuerza en el concurrido estadio de tenis romano y dominó a su rival. Fritz, que durante mucho tiempo no fue conocido como un especialista en tierra batida, había llegado recientemente a la final en Múnich y también había alcanzado las semifinales en Madrid. No obstante, no pudo resistir el juego de ataque agresivo y repetitivo del alemán. En el segundo set, Zverev demostró un gran ritmo y fuerza. A pesar de la resistencia de Fritz, su oponente logró el break final a mitad del set que le valió para llevarse la victoria.

Tommy Paul- Nicolás Jarry

El estadounidense Tommy Paul avanzó a las semifinales del Masters 1.000 de Roma después de vencer al polaco Hubert Hurkacz en un partido emocionante que se decidió en tres sets con un marcador de 7-5, 3-6 y 6-3. Aunque ambos jugadores jugaron de manera irregular, Paul gestionó mejor sus momentos cruciales durante el partido de casi tres horas. Hurkacz, quien había tenido una buena actuación en tierra batida y había vencido a Rafael Nadal en la segunda ronda, falló en su servicio al conceder tres "breaks" en el primer set. Paul también cometió errores, pero lo hizo con menos frecuencia. En el segundo set, Hurkacz mejoró y llevó el partido a un tercer set. Paul perdió y recuperó su servicio, igualando el set 2-2, antes de romper a Hurkacz otra vez y ganar 5-3. A pesar de salvar seis bolas de "break" en el juego anterior, Paul necesitó cuatro bolas de partido para asegurar su victoria y el pase a semifinales.

Nicolás Jarry sorprendió a todo el mundo y se metió en las semifinales de un Masters 1000 por primera vez en su carrera, y haciéndolo nada más y nada menos que contra un experto en tierra batida, Stefanos Tsisipas, el chileno logró imponerse en 3 sets, específicamente por 3-6, 7- 5 y 6-4 en 2 horas y media de partido. El set inicial cambió cuando el europeo logró una ruptura en el cuarto juego, adjudicándose la manga por 6-3 en 50 minutos. Nicolás Jarry recuperó terreno en el segundo set, desperdiciando dos oportunidades de quiebre y salvando otras cinco, pero concretó un quiebre en el undécimo juego, igualando el duelo con un 7-5. En el último set, Stéfanos Tsitsipás quebró en el tercer juego, pero Jarry respondió en el juego siguiente y rompió el servicio en el noveno juego, cerrando el duelo por 6-4.