La Agrupación Deportiva Ibérica (ADI) ha decidido pronunciarse al respecto de la decisión de la decisión de la UEFA de no permitir que la federación alemana proyectara la bandera arcoíris en el partido de la pasada semana de la Eurocopa contra Hungría. Además, en el escrito han añadido una petición de inclusión del colectivo LGTBI en la campaña Respect.

Esta fue lanzada por el máximo estamento del fútbol europeo en 2008, bajo la premisa de promover el respeto a todos los que participan en el juego, entendiendo este como un valor fundamental del deporte rey. Es por esto que desde una de las principales instituciones europeas defensoras del movimiento LGTB en el deporte entienden que deben tener representación en ella.

A pesar de esto, no se van a quedar ahí: “ADI se reserva la posibilidad de realizar otro tipo de acciones para que la UEFA entienda que la LGTBI-fobia en el deporte no es una cuestión política, ideológica ni partidista”, indicaba Víctor Granado, presidente de la agrupación a Confidencial Digital.

"Queremos que las personas LGTBI no se sientan expulsados del ámbito deportivo, en este caso, del fútbol, ya sea como jugador, como árbitro o simplemente como aficionado, porque no quiera asistir por las conductas y actitudes que en ciertos recintos se dan" Continúa Granado. “Cuando eres una institución tan potente debes defender algunas causas, que en este caso es de derechos humanos”.

Desde Confidencial Digital hemos podido contactar con Sergio Fernández, presidente de GMadrid, el segundo club LGTBI más grande de España. "La discriminación, ya sea por razones de LGTBI-fobia, ya sea por racismo, ya sea por género se da en todos los deportes, en los trabajos y en la calle, y por eso debemos seguir trabajando por erradicarlo". Desde este punto de vista es desde el que Fernández defiende que la UEFA debería incluirles en el programa Respect.

"El gran problema es que no hay ninguna ley en el ámbito deportivo que incluya la LGTBI-fobia como delito de odio". Es en este ámbito en el que cree Fernández que más hay que trabajar: "Si no hay una ley las personas no se sienten protegidas, y por lo tanto es más complicado denunciar cuando uno sufre esta discriminación".

Más allá del fútbol

Pero dentro los clubes que conforman la ADI no están solo centrados en el fútbol. ECD tuvo la oportunidad de hablar con Daniel Naranjo, jefe de prensa de Madrid Titanes, equipo de rugby LGTBI de la capital española que destacaba el buen hacer de la federación de Madrid de su deporte: "La federación madrileña no ha aplicado la normativa de World Rugby de no dejar a las mujeres trans participar en los torneos femeninos, porque tienen una norma propia por la que las personas que se consideren del género que se consideren puedan jugar”.

Y es que, cuanto menos repercusión tiene el deporte, más facilidades tienen los integrantes de los equipos para mostrar su orientación sexual. Esta es la razón por la cual no vemos ningún jugador homosexual dentro de los grandes equipos de fútbol: “el miedo a lo que te vayan a decir dentro de tu propia federación o el público es enorme en los grandes deportistas” apuntaba Naranjo.

Desde la ADI, al igual que desde Titanes, confían en poder conseguir un cambio en el deporte desde los más jóvenes “Las bases están un poco más concienciadas, pero nos faltan referentes”. De todas maneras, lograr esta modificación depende de las grandes organizaciones. En palabras de Granado, “la idea es reclamar una reflexión en el espacio de la UEFA y llamarles a la reflexión para variar lo que hacen de forma activa por el colectivo LGTBI”.