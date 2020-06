El Comité de Árbitros no ofrece información sobre el estado físico de los colegiados

Tras dos semanas del inicio de la competición liguera en España, existe el peligro en los clubes de que se produzcan más lesiones de las habituales debido al largo parón. El conglomerado de árbitros no está exento de estos problemas físicos. Sin embargo, el Comité de Árbitros no ha querido dar información en cuanto a la dificultad que pueden estar teniendo a la hora de volver a los terrenos de juego.

Los preparadores físicos han tenido más trabajo que nunca tras el parón por el confinamiento. El riesgo de lesión se incrementa cuando el tiempo sin hacer deporte es tan largo, por lo que, según un estudio del blog Trackacademic, antes del parón había 0’27 lesiones por partido, ahora, tras la vuelta, hay un 0’88.

Silencio en el Comité de Árbitros

Estos días se ha hablado mucho del peligro que corren los jugadores al volver a competir tan repentinamente, sin embargo, los colegiados también tienen que realizar una ardua preparación para no sufrir contratiempos en su vuelta a los terrenos de juego. El Comité de Árbitros de la RFEF ha informado a ECD que los árbitros son monitorizados diariamente por el Área Física del CTA para controlar así su estado físico.

Cada día los árbitros pasan sus entrenamientos al CTA, grabados en sus respectivos GPS para que así se pueda evaluar su condición y elaborar planes de entrenamiento individualizados. En el caso de que se produzca una lesión se comunica por los canales de la RFEF para informar de que el árbitro no está disponible. No obstante, el Comité de Árbitros no han querido dar más explicaciones sobre si está habiendo problemas físicos o lesiones en estas primeras semanas de Liga.

14 lesiones en la primera jornada de Alemania

Hace un mes comenzó la liga en Alemania y enseguida se notaron los efectos del parón en los jugadores. En los partidos que componían la primera jornada hubo 14 lesiones musculares entre la Bundesliga y la segunda división.

En España la vuelta a la competición ha sido menos perjudicial para los jugadores. No obstante, hace unos días se produjo la lesión muscular del árbitro asistente Roberto Díaz Del Palomar, que tuvo que ser sustituido por Núñez Fernández para el Osasuna – Atlético de Madrid. Las lesiones en los colegiados no suelen ser muy habituales y pueden aumentar tras tanto tiempo de inactividad.