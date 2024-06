Leganés- Elche: horario, canal y dónde ver por TV el partido de la Liga Hypermotion

El Leganés recibirá al Elche en Butarque. El equipo es el segundo clasificado, y está a un paso de conseguir el ascenso directo, pero todavía tiene posibilidades hasta de ganar la categoría. El Elche es noveno y tiene 59 puntos, 5 menos que el último en el play- off de ascenso, por lo que ya no van a tener nada importante por lo que jugar en la jornada 42.

El Leganés ha ganado 2 de sus últimos 4 partidos, entonces han sido adelantados por el Real Valladolid, pero si consiguen la victoria van a estar muy cerca de ser campeón de la categoría, todo esto si el Real Valladolid no gana el suyo.

El Elche no ha ganado ningún partido de los últimos 5, y sólo 1 de los 10 pasados. Por supuesto que con estos resultados ya no tienen posibilidades de meterse en el play- off de ascenso, y aún así no se han quedado lejos de poder hacerlo. No hay ningún objetivo importante en su último partido de la temporada.

Horario y dónde ver el Leganés- Elche

El partido Leganés- Elche correspondiente a la jornada 42 de LaLiga Hypermotion se disputará el domingo 2 de junio a las 18:30. Se podrá ver en LaLiga TV Hypermotion.

Leganés

El Racing de Ferrol se enfrentó al líder de la categoría, el Leganés, en el Estadio A Malata. El equipo madrileño se adelantó con un gol de De la Fuente en el minuto 16, pero el conjunto local logró empatar justo antes del descanso con un penalti convertido por Giménez. El Leganés recuperó la ventaja con un gol de Cruz en el minuto 80, pero Justo volvió a empatar el partido con otro penalti.

Elche

El Elche recibió al Eldense en el Estadio Manuel Martínez Valero. El equipo visitante se adelantó por partida doble con los goles de Ortuño en el minuto 52 y de Timor en el 78, el Elche consiguió el descuento mediante el gol de Martínez en propia puerta, pero no fue suficiente.

Resultado Anterior

Se enfrentaron por la sexta jornada en el Estadio Manuel Martínez Valero. El Elche consiguió los 3 puntos con el solitario gol de Sergio León en el minuto 33.